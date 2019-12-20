Почта Mail.ru запустила платформу для оплаты услуг в интернете

Почта Mail.ru запускает универсальную платежную платформу — Центр оплат. В Почте появился раздел, где можно моментально оплатить услуги 8 000 компаний, подписаться на получение счетов и просматривать историю операций. Центр оплат поможет пользователям экономить время, планировать бюджет и анализировать расходы.

Сегодня роль электронной почты в жизни людей существенно трансформировалась: из средства коммуникации с близкими она превратилась в digital хаб, который не только хранит весь цифровой след жизни людей (чеки, квитанции и проч), но и решает их повседневные задачи. Современные люди регулярно совершают регулярные и разовые платежи онлайн. Это оплаты ЖКУ, штрафов ГИБДД, услуг связи и интернета, проведение налоговых и других платежей. Теперь Почта Mail.ru позволяет не только получать уведомления и хранить информацию об оплатах, но и совершать платежи прямо из Почты, благодаря запущенному «Центру оплат».

В каталоге Центра оплат от Mail.ru разные виды онлайн-платежей поделены на 11 категорий: «Квитанции ЖКХ», «Интернет», «Детский сад», «Школа», «Налоги» и другие. Прямо из Почты можно погасить кредит, пополнить транспортную карту и перевести деньги на благотворительность.

В Центре оплат можно подписаться на регулярные платежи. После оформления подписки, пользователь будет получать уведомления о счетах на почту и сможет оплатить их прямо из писем. Все данные для совершения операции подгрузятся автоматически, пользователю нужно только указать сумму и подтвердить платеж.

В списке компаний на главном экране пользователь видит актуальный статус оплаты всех услуг, на которые он подписан. Функция подписки уже работает для таких компаний как: Мосэнергосбыт, Единый расчетный центр, Мегафон и других популярных провайдеров. В дальнейшем будут подключаться другие поставщики услуг.

С помощью нового раздела удобно моментально оплачивать счета и анализировать расходы. Центр оплат также помогает организовать хранение чеков и других платежных документов. В нем хранится информация обо всех операциях, которую легко найти, например, если потребуется подтвердить платеж. Пользователь в онлайн-режиме видит все данные о совершенных и предстоящих оплатах: историю и статусы операций, задолженности и другие данные. Если платеж был совершен прямо из письма, то в истории сохранится ссылка, по которой можно быстро вернуться к сообщению и посмотреть детали операции. В сервис встроен фильтр по дате, чтобы ориентироваться в списке оплат было еще удобнее.

«Штрафы, квитанции, напоминания об очередном платеже по кредиту — все это мы получаем на электронную почту. Раньше приходилось каждый счет оплачивать отдельно и самостоятельно отслеживать, прошел ли платеж и вовремя ли деньги поступили на счет. Рутинные процессы, связанные с оплатой счетов, в Почте Mail.ru автоматизированы, и пользователю не нужно тратить на них время. Благодаря новым полезным функциям, Почта становится все более эффективным помощником в решении важных финансовых вопросов», — прокомментировал Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru.

Попасть в Центр оплат можно с основной страницы Почты Mail.ru. Сервис доступен всем пользователям обновленной Почты. Иконка для перехода к платформе появилась в левой части экрана, рядом со значком календаря. В мобильной версии почты на IOS и Android кнопка перехода находится в разделе «Аккаунт».

Все операции Почта проводит самостоятельно через систему Деньги Mail.ru. Платежи проводятся по защищенным каналам, безопасность сервиса подтверждена стандартами международных платежных систем.

Оплачивать услуги можно картами любых банков. Пользователь может привязать к аккаунту одну или несколько карт.

Универсальный Центр оплат — следующий шаг в развитии финансовых сервисов Почты: денежных переводов между пользователями, погашения штрафов ГИБДД и других.

В Почте также остается доступен механизм быстрых оплат прямо из писем. Благодаря ему компании могут добавить в сообщения со счетами кнопку оплаты, чтобы пользователь мог заплатить прямо из письма. Почта Mail.ru продолжит развивать платежные механизмы и работать над добавлением новых решений в сервис.