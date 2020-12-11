Почта России готовится к росту числа отправлений в предновогодний сезон

В ноябре компания зафиксировала увеличение объема импорта: количество посылок, ввезенных в Россию, выросло на 21,3%, а EMS-отправлений – на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В период ноябрьских распродаж объем доставок Почтой России из российских интернет-магазинов увеличился на 25% по сравнению со среднедневным значением за осенние месяцы 2020 года.

Что касается веса ввозимых посылок, то 22 ноября был побит рекорд объема поступлений 2020 года (на данный момент) – 381 тонна. Этот показатель выше как рекорда 2019 года (345,6 тонн 11 декабря), так и рекорда-2018 (300,5 тонн 10 декабря).

В ноябре прошли крупнейшие ежегодные распродажи – «День холостяка» (11 ноября), «Черная пятница» (27-29 ноября) и «Киберпонедельник» (30 ноября). Пик доставок из российских интернет-магазинов пришёлся на конец месяца: с 23 по 29 ноября Почта России доставила на 310 тысяч отправлений больше относительно среднедневного объема отправлений за осень. Всего за три недели распродаж количество доставок увеличилось на 810 тысяч. Таким образом, средние объемы доставок выросли до 1,4 млн отправлений в неделю.

«Мы связываем рост объемов доставок Почтой с рядом факторов, прежде всего – с нашей развитой логистической сетью, которая охватывает самые труднодоступные населённые пункты России. Мы также активно работаем над сокращением сроков доставки и улучшением цифровых сервисов. Получить заказ сегодня можно как в ближайшем отделении Почты, просто показав сотруднику код из push-уведомления или смс, так и курьером на дом», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Во время распродаж самыми популярными товарными категориями у россиян стали электроника, одежда, косметика и спортивными товары. В «День холостяка» (11 ноября) люди чаще всего заказывали спортивные товары – количество доставок выросло на 94%, а также товары народного потребления – на 51%, и цифровую технику – на 50%. Во время «Черной пятницы» (27-29 ноября) и «Киберпонедельника» (30 ноября) наибольшим спросом пользовались электроника – ее доставляли на 48% больше, и одежда – на 23%.

В этом году Почта России была не только логистическим партнером интернет-магазинов, но и впервые стала участником «Черной пятницы». С 23 по 29 ноября клиенты Почты могли оформить заказ у партнеров компании и получить бонус или скидку при выборе доставки почтой. По результатам акции Почты России самыми востребованными категориями у покупателей стали электроника, цифровая и бытовая техника, посуда и кухонные аксессуары, спортивные товары и органическая косметика.

«Ноябрьские распродажи – отличный стресс-тест для логистической инфраструктуры в преддверии еще большего наплыва отправлений в предновогодний сезон. В этом году удалось пройти этот стресс-тест достойно», – говорит Игорь Чебунин, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России».

Чтобы обеспечить готовность к высокому сезону, Почта России запустила новые авиационные маршруты, увеличила количество рейсов, обеспечила дополнительный транспорт на межрегиональных направлениях, наняла дополнительный персонал на сортировочные объекты там, где это может быть необходимо. Кроме того, совместно с таможенными органами разработан план действий в случае пиковых нагрузок.