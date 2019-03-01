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«Почта России» хочет создать маркетплейс с зарубежным партнером

«Почта России» ищет поставщика для разработки новой международной стратегии. В числе вариантов — создание маркетплейса с зарубежным партнером.

Информация о конкурсе на выбор поставщика на оказание «информационно-консультационных услуг по разработке международной стратегии ФГУП «Почта России» размещена на портале госзакупок.

Победитель конкурса за свою работу получит 4,98 млн руб. (максимальная цена контракта). Он должен помочь ФГУПу расширить спектр оказываемых услуг на международном рынке, развить продуктовую линейку, помочь увеличить выручку.

Согласно конкурсной документации, «Почта России» просит консультантов оценить три варианта своего возможного международного развития:

  • создание маркетплейса со стратегическим зарубежным партнером с интегрированным собственным логистическим продуктом;
  • создание линейки логистических (почтовых и непочтовых) продуктов для маркетплейсов (пилотный запуск и обкатка должны проходить в связке со стратегическим зарубежным партнером);
  • развитие сервиса экспорта (организации каналов поставки российских товаров за рубеж).

Отдельной задачей вынесен сравнительный анализ непочтовых и комбинированных (непочтовых и почтовых) логистических решений для направления Китай — Россия.

Международный бизнес является сейчас одним из приоритетных направлений деятельности «Почты России» и недавно был выделен в отдельный блок, пояснил представитель оператора. По ожиданиям «Почты», в перспективе 3–4 лет доля международного бизнеса в выручке может сравняться с долей внутреннего рынка.

Автор: Анна
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