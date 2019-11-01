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«Почта России» хочет строить собственную экосистему

«Почта России» до 2027 года планирует создание и развитие собственной экосистемы, включающей новые для компании направления, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Свою инвестпрограмму при этом компания оценивает от 224 млрд руб. до 353 млрд руб, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект стратегии.

Как следует из документа, к 2027 году «Почта России» рассчитывает стать «цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов». Она предлагает запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать ГИС ЖКХ. Компания планирует выйти на новые рынки — например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение, и не исключает M&A.

В зависимости от сценариев развития инвестпрограмма «Почты России» в 2019−2027 годах составит от 221 млрд руб. до 353 млрд руб., отмечается в проекте. Затраты до 2024 года детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 млрд руб., в развитие логистики — 32 млрд руб., в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах, расширение сети и «улучшение условий работы персонала» — 33 млрд руб. На развитие новых продуктов, включая запуск доставочной платформы для электронной коммерции и оказание услуг фулфилмента, потребуется еще 31 млрд руб. «Почта России» также предлагает создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется 85 млрд руб. госфинансирования, следует из документа.

Изменение макроэкономической ситуации в стране и сокращение рынка услуг почтовой связи могут помешать реализации стратегии, отмечается в проекте. Негативное влияние также могут оказать пенсионная реформа и политика государства по сокращению обращения наличной денежной массы, которые приведут к снижению дохода от выплаты пенсий, предупреждает «Почта России».

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов полагает, что ставка на цифровизацию правильная, но компании необходимо фокусироваться в области логистики, именно в этой части наиболее целесообразно было бы проведение M & A. В стратегии не обозначены источники финансирования, заметил инвестменеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «По сути, это просьба коммерческой госкомпании продолжить ее финансирование из бюджета на уровне госоргана, что беспрецедентно», — считает он.

Автор: Анна
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