Почта России и Аэромакс провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

Почта России совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна.

В тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350. Он совершил несколько полетов по маршруту Салехард — Аксарка — Салехард с массогабаритным макетом груза. Общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. До конца 2024 года Почта России планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Наша главная задача — создать комфортные условия для жизни северян даже в самых отдаленных поселках. И речь не только о строительстве объектов и благоустройстве, но и в том числе о доступе к качественным услугам и сервисам. Наши жители в любом уголке Ямала должны вовремя получать посылки и письма. Поэтому беспилотные технологии, которые мы сегодня протестировали, для округа перспективны. Будем оказывать Почте России и другим нашим партнерам всю необходимую поддержку, чтобы расширять географию беспилотной доставки и повышать качество сервиса», — сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Мы видим, что один из способов ускориться в логистике — это развитие беспилотных технологий. Они особенно актуальны для доставки в отдаленные уголки России, где часто климат максимально усложняет логистику. Поэтому на текущем этапе мы развиваем беспилотную доставку, в первую очередь, для жителей населенных пунктов в удаленных и труднодоступных районах, чтобы они быстро получали любые почтовые отправления», — подчеркнул Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

«Сегодня мы сделали первый шаг к практической реализации тех договоренностей с Почтой России и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, к которым пришли на полях МАКС-2021 в августе. Соглашение подразумевает создание системы авиадоставки почтовых грузов беспилотными летательными аппаратами. Для реализации проекта применяется беспилотное воздушное судно вертолетного типа „Аэромакс“ SH-350. Сегодня эта машина продемонстрировала возможность доставки почтовых грузов в удаленные районы в интересах Почты России и жителей региона. В результате нашей дальнейшей совместной работы должна значительно улучшиться транспортная доступность отдаленных районов округа», — сообщил генеральный директор «Аэромакс» Сергей Ахметшин.

Тестовые полеты прошли в продолжение соглашения, подписанного на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, Почтой России и компанией «Аэромакс». Почта России планирует запустить беспилотную доставку по нескольким десяткам маршрутов в четырех регионах — Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. По оценкам Почты России, использование БАС увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до 2 раз, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока более чем в 10 раз и, при этом, снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

Тяжелый беспилотный вертолет «Аэромакс» SH-350 имеет максимальный взлетный вес в 350 кг. Продолжительность полета машины — до 5 часов. Ключевым преимуществом SH-350 является увеличенная полезная нагрузка, позволяющая перевозить до 100 кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч. Таким образом беспилотник «Аэромакс» способен быстрее и дешевле наземного транспорта доставлять грузы в труднодоступные, удаленные районы. Кроме того, он позволяет не подвергать опасности жизни экипажей пилотируемой авиации в условиях плохой видимости или при затрудненных метеоусловиях.