Почта России и Авито заключили соглашение о сотрудничестве

7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор Почты России Николай Подгузов и генеральный директор Авито Владимир Правдивый подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместное развитие сервиса доставки, предоставляемого пользователям Авито.

В июле Авито и Почта России планируют запустить сервис доставки в тестовом режиме в пилотном регионе — городе Тверь. Пользователи из города, продающие товары на площадке, смогут безопасно отправлять товары почтой покупателям по всей России. Осенью планируется организация доставки в Москве и Санкт-Петербурге, а затем ­— по всей России. Таким образом, сервис станет доступен пользователям Авито в 42 000 отделений Почты России, расположенных в более чем 23 000 городов и населенных пунктов страны.

Широкая география доставки и шаговая доступность отделений Почты России сделают сервис доставки товаров, приобретенных на площадке Авито, более доступным, удобным и привлекательным для пользователей.

После заказа покупателем товара с доставкой Почтой России продавец получит от Авито уникальный код отправления. Для отправки товара продавец сможет обратиться в любое отделение почтовой связи из отмеченных на карте. Условия площадки Авито позволяют продавцу сдать отправление в течение 2-х рабочих дней после оплаты покупателем.

При сдаче отправления продавцу не придется платить за отправку, т.к. услуга уже оплачена покупателем. Если продавцу при отправке понадобится упаковка, он также получит ее бесплатно. Интеграция систем Авито и Почты России позволит избежать заполнения каких-либо документов при отправке, адресный ярлык будет распечатан сотрудниками Почты России.

В случае проблем с товаром покупатель сможет вернуть его продавцу в течение 2-х дней после получения, обратившись с таким запросом в Авито. Возврат будет оплачен площадкой, при этом покупателю вернут деньги и за товар, и за доставку.

Пилотный проект Почты России и Авито будет запущен в 2019 году в Твери с возможностью доставки по всей территории России. В дальнейшем компании планируют планомерно расширять список пилотных регионов.

Доставка Почтой России будет доступна для товаров весом до 20 кг, максимальные габариты которых в сумме не превышают 300 см, что позволит площадке в дальнейшем расширить список категорий товаров, доступных для доставки. В будущем не исключается и развитие совершенно новых направлений сотрудничества, таких как курьерская доставка и услуги хранения товаров для продажи.

«Почта России стремится предоставлять своим клиентам максимально комфортный сервис, — отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов. — Совместно с Авито мы проработали такую схему взаимодействия, при которой пользователи данной площадки смогут получить удобную услугу, экономя свое время и средства».