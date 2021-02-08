Почта России и Фонд «Сколково» объявляют отбор стартапов в корпоративный акселератор

Начался отбор стартапов для участия во второй корпоративной акселерационной программе Почты России и Фонда «Сколково». До пятнадцати молодых инновационных компаний смогут получить финансирование, поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с крупнейшей логистической компанией страны.

Участвовать в конкурсе могут юридические лица с собственной разработкой или технологией. Проект должен иметь продукт или услугу с подтвержденными продажами, команду не менее трех человек, а также обладать коммерческим потенциалом и перспективами масштабирования.

Приоритетные направления отбора:

Логистика и электронная коммерция;

Операционные и розничные процессы отделений связи;

Цифровизация корпоративных функций.

Отбор будет проходить в два этапа. В итоге участниками акселерационной программы станут от 5 до 15 проектов. Стартапы пройдут образовательную программу, проработают гипотезы, проведут тестирование и пилотирование с участием функциональных заказчиков и трекеров. Также каждый проект получит финансирование в размере 500 тысяч рублей.

В завершении акселерационной программы состоится финальный демо-день, на котором стартапы представят результаты пилотных проектов. 5 победителей разделят призовой фонд в размере 2,5 млн рублей.

Прием заявок на участие в отборе продлится до 7 марта 2021 года, участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте программы.

В 2020 г. Почта России заключила договоры о партнерстве с четырьмя российскими стартапами, отобранными с помощью первого корпоративного акселератора. Из 301 заявки Почта выбрала 10 проектов, которые встроились в бизнес-процессы компании и начали пилотировать свои технологии в ее контуре. Летом 2020 года Почта подвела итоги пилотных проектов и выбрала стартапы, с которыми начала полноценное сотрудничество.

Станислав Чернин, советник Генерального директора по информационным технологиям: «Почте России жизненно важен темп цифрового развития. Работа со стартапами — источник идей, которые стимулируют развитие Почты, помогают нам быть ближе к клиенту и оказывать ему все более и более востребованные услуги, создавать новые направления бизнеса и быть технологически зрелым партнером, что особенно важно для работы на таких рынках, как логистика и электронная коммерция. Мы ощущаем эффект от первого акселератора Почты, который прошел крайне удачно и надеемся, что второй набор стартапов также позволит нам достичь своих целей».

Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «Надо отметить, что итоги первого совместного акселератора с Почтой России были внушительными: стартапам удалось запустить несколько новых сервисов с Почтой России, они в короткие сроки прошли все стадии от гипотезы до внедрения. Сейчас перед нами вместе с Почтой России стоит еще более амбициозная задача, так как из-за пандемии отрасль логистики и электронной коммерции сильно трансформировалась. Необходимо искать новые инновационные решения, которые станут связующим звеном между цифровым миром и конечным потребителем».