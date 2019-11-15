Почта России и goods.ru создадут новую экосистему электронной коммерции

Почта России и маркетплейс goods.ru подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Клиенты Почты России получат доступ к динамично растущему ассортименту, который уже сегодня насчитывает более 1,5 миллиона товаров. В свою очередь, маркетплейс расширит свои возможности по продвижению продукции за счет эффективной логистики и операционной платформы Почты России с большой клиентской базой, что обеспечит существенный рост объема продаж продавцам, размещающим товарные предложения на онлайн-площадке.

Глубокая интеграция информационных систем участников партнерства улучшит качество оказания услуг, повысит уровень автоматизации процесса оформления и отправки заказов, а также сократит сроки доставки. Партнерство также предусматривает создание комплекса высокоэффективных и масштабируемых логистических услуг для обеспечения удобной и быстрой доставки по всей стране. Почта России уже предоставляет партнёру фулфилмент-сервис, в который входит прием, хранение, комплектация и упаковка товаров.

Также стороны договорились о тестировании проекта white label, в рамках которого запланирована интеграция товарных предложений с платформы goods.ru в мобильное приложение Почты России.

Преимущества сотрудничества для покупателей — удобство и скорость оформления и доставки товара благодаря объединению экспертизы и возможностей универсального логистического оператора федерального масштаба и мультикатегорийной интернет-площадки, нивелирование барьеров при дистанционном выборе товаров в интернет-магазине.

В результате сотрудничества стороны намерены увеличить объемы онлайн-заказов на маркетплейсе на 40%. Объединение также позволит на 1 день сократить сроки доставки в отделения почтовой связи.

«Стратегическое партнёрство с маркетплейсом goods.ru отвечает нашим приоритетам: повышению эффективности и удобства интернет-торговли. Мы берем на себя логистические решения, что позволяет онлайн-ритейлу сконцентрироваться на развитии бизнеса, продвижении и продаже товаров, — отметил первый заместитель генерального директора по электронной коммерции АО „Почта России“ Алексей Скатин. — Почта — логистический оператор, который способен эффективно соединять торговую площадку и покупателя по всей России».