Почта России и Lamoda Group договорились о партнёрстве в развитии фулфилмента

Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети намереваются в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 000 квадратных метров. Строительство первой очереди предприятия размером не менее 40 000 квадратных метров может быть завершено уже в 2021 году.

Будущий распределительный центр будет обслуживать только отправления Fashion&Lifestyle сегмента: одежды, обуви, аксессуаров и товаров для оформления интерьеров. Логистика и обработка этих категорий требует особой экспертизы, которую в течение восьми лет развивала Lamoda Group. Почта России получит возможность повысить качество обслуживания клиентов в сегменте fashion.

«Почта России — компания с уникальной историей и опытом. В мире нет других почтовых операторов, которые бы работали в стране такого масштаба. За последние годы Почта России совершила невероятный скачок в цифровизации своих услуг и подняла качество обслуживания на новый уровень. Мы считаем совместную возможность повлиять на развитие российской логистической инфраструктуры признанием нашей экспертизы и уникальным шансом сделать жизнь людей в России проще и удобнее», — говорит CEO и сооснователь Lamoda Group Флориан Янсен.