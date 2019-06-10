+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Почта России и Lamoda Group договорились о партнёрстве в развитии фулфилмента

Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети намереваются в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 000 квадратных метров. Строительство первой очереди предприятия размером не менее 40 000 квадратных метров может быть завершено уже в 2021 году.

Будущий распределительный центр будет обслуживать только отправления Fashion&Lifestyle сегмента: одежды, обуви, аксессуаров и товаров для оформления интерьеров. Логистика и обработка этих категорий требует особой экспертизы, которую в течение восьми лет развивала Lamoda Group. Почта России получит возможность повысить качество обслуживания клиентов в сегменте fashion.

«Почта России — компания с уникальной историей и опытом. В мире нет других почтовых операторов, которые бы работали в стране такого масштаба. За последние годы Почта России совершила невероятный скачок в цифровизации своих услуг и подняла качество обслуживания на новый уровень. Мы считаем совместную возможность повлиять на развитие российской логистической инфраструктуры признанием нашей экспертизы и уникальным шансом сделать жизнь людей в России проще и удобнее», — говорит CEO и сооснователь Lamoda Group Флориан Янсен.

«Почта России поставила перед собой задачу в ближайшие несколько лет сформировать логистическую экосистему для успешного развития рынка электронной коммерции в России. Достижение данной цели невозможно без компетенций, которыми обладают наиболее значимые игроки рынка eCommerce. Мы рассчитываем, что успешная реализация сотрудничества с Lamoda Group станет серьезным шагом на этом пути», — отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

7 июня / Комментарии
Почта России и Авито заключили соглашение о сотрудничестве

Почта России и Авито заключили соглашение о сотрудничестве

7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор Почты России Николай Подгузов и генеральный директор Авито Владимир Правдивый подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместное развитие сервиса доставки, предоставляемого пользователям Авито.

далее →

6 июня / Комментарии
Amazon представила шестиугольный беспилотник для доставки заказов

Amazon представила шестиугольный беспилотник для доставки заказов

В ходе конференции по искусственному интеллекту в Лас-Вегасе Amazon представила шестиугольный беспилотный летательный аппарат Prime Air, работающий на электродвигателе. 

далее →

6 июня / Комментарии
Wildberries начал доставлять продукты из магазинов «Вкусвилл»

Wildberries начал доставлять продукты из магазинов «Вкусвилл»

Интернет-магазин Wildberries начал доставлять продукты из магазинов «Вкусвилл». Бакалея и продукты с длительным сроком хранения уже появились на сайте интернет-магазина.

далее →

5 июня / Комментарии
Delivery Club ускорит доставку с помощью электросамокатов

Delivery Club ускорит доставку с помощью электросамокатов

Парк логистической службы Delivery Club в Москве пополнился электросамокатами. Работающие на них курьеры будут выполнять заказы на 30% быстрее пеших

далее →

3 июня / Комментарии
В «Пятёрочке» появятся аптечные пункты выдачи заказов

В «Пятёрочке» появятся аптечные пункты выдачи заказов

X5 Retail Group объявляет о подписании соглашения о сотрудничестве между Х5 ОМНИ, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов Х5, и компаниями «Медэкспорт – Северная Звезда» и «Здравсервис», являющимися участниками аптечного партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!