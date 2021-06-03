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Почта России и Mastercard внедряют платежные инновации

Почта России и технологическая компания Mastercard будут вместе внедрять инновационные платежные технологии для клиентов Почты России и развивать сервисы для электронной коммерции. На Петербургском международном экономическом форуме соответствующий двусторонний документ подписали генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Компании договорились:

  • Развивать сервис безналичных денежных переводов, включая международные;
  • Исследовать возможности применения технологии токенизации в онлайн-сервисах Почты России, а также сервиса для безопасного хранения карт и быстрой оплаты Masterpass;
  • Улучшать клиентский опыт и увеличивать лояльность клиентов с дополнительными возможностями и предложениями для держателей карт Mastercard в России.

«Сотрудничество с глобальными платежными системами — важный шаг для укрепления наших позиций на рынке электронной коммерции. Мы хотим предоставить нашим клиентам наиболее широкий спектр современных платежных услуг, которые позволят эффективно развивать бизнес, повысить безопасность и комфорт при использовании безналичных денежных расчетов», — отметил Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта Росси».

«Современные платежные технологии способствует развитию бизнеса и позволяют уверенно отвечать многим современным вызовам. Мы рады продолжить многолетнее партнерство с Почтой России и расширить сферу использования цифровых сервисов Mastercard, чтобы сделать клиентские почтовые сервисы еще более удобными. Наши исследования показывают, что предприятия, которые активно внедряют цифровые решения, стабильнее развиваются и адаптируются к изменениям», — прокомментировал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Сотрудничество Mastercard и Почты России развивается уже несколько лет. Технологии и сервисы Mastercard помогают в реализации стратегии развития Почты до 2030 г., а именно — стать выбором № 1 для участников рынка электронной коммерции, предоставить всем слоям населения финансовые решения, распространить цифровые социально-значимые услуги.

Автор: Анна
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