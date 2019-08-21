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Логистика RSS

Почта России и Ozon и ускорили доставку для жителей 85 субъектов РФ

Интеграция Ozon с цифровым сервисом «Отправка» Почты России сделала интернет-покупки доступнее для жителей 85 субъектов РФ. Благодаря интеграции систем двух игроков срок доставки в 42 тысячи отделений Почты России был сокращен вдвое. Таким образом жители самых отдаленных территорий страны получили оперативный доступ к 2,1 млн товарных наименований.

Ozon, крупнейшая мультикатегорийная e-commerce площадка, и Почта России, федеральный почтовый оператор, продолжают развивать рынок доставки и логистическую инфраструктуру по всей стране. Интеграция цифрового сервиса Почты России и системы управления фулфилментом Ozon сократила срок доставки в 85 субъектов страны в 2 раза — например, клиенты на Сахалине и Чукотке, в Омской и Иркутской областях теперь получают заказы за 3 дня.

Сокращение сроков доставки уже повлияло на популярность покупок на Ozon — количество заказов из регионов, доставляемых через Почту России выросло на 200%.

На фулфилмент-фабриках Ozon теперь работают «импланты» Почты России — этот сервис сокращает предпочтовую обработку заказов и позволяет передавать заказы от Ozon в Почту России 6 раз в день вместо одного. Также реализована интеграция цифровых сервисов Почты России с сайтом и приложением Ozon — теперь клиенты видят максимально точные сроки и тарифы на доставку заказов Почтой России в самые отдаленные регионы страны.

Напомним, что сейчас у Почты России работает 42 тысячи отделений по всей стране, из них около 30 тысяч расположено в малонаселённых пунктах.

«Интеграция Почты России с крупнейшими игроками российского интернет-ритейла позволит ускорить развитие внутреннего рынка электронной коммерции и обеспечит россиян товарами по оптимальным для них ценам и срокам доставки. Почта России, как универсальный логистический оператор с развитой последней милей, обладает всеми возможностями для реализации таких проектов: масштабной сетью отделений, крупнейшей в стране курьерской службой и большим парком автомобилей», — отметил первый заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

«40% россиян проживает в городах с численностью населения менее 250 тысяч человек — там инфраструктура онлайн-торговли пока слабо развита, а ассортимент в офлайн-рознице небольшой, что сильно ограничивает людей в выборе, — говорит Андрей Павлович, директор цепи поставок в Ozon. — При этом потенциал спроса здесь очень высок — в первом полугодии 2019 года продажи OZON в регионах выросли более чем в 2 раза год к году. Реализовать потенциал поможет развитие региональной логистической инфраструктуры, в том числе совместно с партнерами — благодаря новой интеграции с Почтой России мы сделали ассортимент из 2,1 млн товарных гораздо доступнее даже для жителей самых отдаленных территорий».

По данным исследования рынка срочной доставки, проведенного Data Insight, у 41% респондентов хотя бы раз возникала необходимость  в срочной доставке за последние три месяца, при этом у 35% из них воспользоваться срочной доставкой не получилось в силу отсутствия такой возможности у интернет-магазинов. Скорость доставки крайне важна для принятия решения об онлайн-покупках.

Автор: Анна
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