Почта России и Почта Киргизии в два раза снизят тарифы на доставку

Почта России и Почта Киргизии (ГП «Кыргыз почтасы») подписали соглашение о снижении тарифов на доставку для корпоративных клиентов.

В июне 2021 г. стоимость доставки посылок от корпоративных клиентов из России в Киргизию снизится в два раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 498 руб. вместо 1046 руб. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 96 руб. вместо 182 руб. В ближайшее время Почта Киргизии также планирует существенно снизить тариф на доставку из Киргизии в Россию.

«Снижение тарифов сможет дать хороший стимул к росту экспорта из России в Киргизию. Мы видим, что спрос на доставку в страны ЕАЭС растет. В 2020 г., несмотря на транспортные ограничения, экспорт в страны союза вырос на 9% до 327 000 отправлений в год. Мы уверены, что новые тарифы помогут еще большему числу интернет-магазинов и продавцов, в первую очередь малому и среднему бизнесу, начать продавать товары за рубежом», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

«Все мы знаем, что в настоящее время, из-за мировой ситуации с эпидемией Коронавируса, непросто приходится малому и среднему бизнесу. Данным проектом мы хотим облегчить логистику и способствовать увеличению объемов за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентоспособную среду для населения, малого и среднего бизнеса. Также мы хотим, чтобы международная доставка для кыргызстанцев стала легкой и удобной. Благодаря выгодным тарифам мы делаем международное отправление максимально доступным как для бизнеса, так и физических лиц», — отметил первый заместитель генерального директора ГП «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев.

В конце 2020 г. Почта России подписала аналогичное соглашение с почтовой администрацией Армении. Тарифы на доставку между странами снизились в три раза. В результате в первом квартале 2021 г. экспорт товаров из России в Армению вырос на 140% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., в то время как экспорт в другие страны ЕАЭС в среднем вырос на 22%.