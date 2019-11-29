Почта России и Почта Китая объединили усилия по развитию трансграничной торговли

Для развития трансграничной торговли между Россией и Китаем, почтовые операторы двух стран договорились о совместном развитии логистической услуги cPacket.

Основной целью услуги cPacket, также именуемой как отслеживаемый мелкий пакет, является контроль над потоком мелких отслеживаемых отправлений при их обмене между КНР и Российской Федерацией. Поток cPacket будет доставляться в Россию по магистральному логистическому каналу, который организован дочерней компанией Почты России в Китае — «RP Logistics».

В рамках новой услуги почтовые операторы России и Китая планируют создать российским покупателям и пользователям крупнейших интернет-магазинов лучшие условия для быстрой доставки, а также максимальное удобство для каждого клиента. Качество логистического процесса будут обеспечиваться новой схемой авиационной логистики и специальными маршрутами.

«На протяжении нескольких лет мы успешно работаем с Китаем и это направление формирует для нас самые большие объемы отправлений. Сотрудничество с Почтой Китая в рамках услуги cPacket позволит нам более эффективно решать задачу доставки международных заказов до конечного получателя, снижая при этом себестоимость услуг за счет постоянно растущих объемов», — прокомментировал заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.