Почта России и ВТБ запустили оплату курьерской доставки по QR-кодам

Почта России и банк ВТБ запустили новый способ мгновенной оплаты курьерской доставки через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ. Теперь клиенты Почты России могут оплатить доставку писем и посылок, отсканировав специальный QR-код.

Сервис запущен в Хабаровске, на следующем этапе он заработает в Приморском крае и других регионах Дальневосточного федерального округа. Решение о масштабировании на всю территорию страны будет принято по итогам работы пилотного проекта.

Чтобы оплатить доставку почты до двери, клиенту нужно считать специальный QR-код через приложение мобильного банка. Оно должно поддерживать услугу платежей через QR-коды. Каждый QR-код является уникальным, в нем заложена информация о стоимости оплачиваемого товара и данные курьера, который принял платеж. После оплаты денежные средства моментально поступают на расчетный счет Почты России.

«Оплатить посылку с помощью QR-кода можно очень быстро и просто. Дополнительное преимущество в том, что курьерам не нужны специальные терминалы, а также не нужно принимать наличные деньги. Мы считаем, что эта услуга может стать популярной у наших клиентов. Сейчас мы запустили пилотный проект в Хабаровске, и, если этот опыт окажется удачным — мы распространим его на всю территорию России», — прокомментировала советник генерального директора по финансовым технологиям и продуктам Почты России Алена Бочарова.