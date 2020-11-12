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Почта России и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом

Почта России и Wildberries договорились о сотрудничестве в области доставки заказов в России и за рубежом. Соответствующее соглашение подписано на форуме «Сильные идеи для нового времени» генеральным директором Почты России Максимом Акимовым и основателем и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.

Ключевым аспектом соглашения станет сотрудничество по доставке и выдаче заказов в отделениях Почты России. Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов — как за счет собственных пунктов, так и партнерских. Только в этом году число офлайн-точек крупнейшего российского онлайн-ритейлера выросло в 4 раза до 27 000. Благодаря партнерству число точек выдачи продолжит активно расти.

В странах-участницах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии), в которых активно работает Wildberries, Почта России будет доставлять заказы компании своим партнерам — местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в отделениях почтовой связи. А в странах Европы Почта поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента. Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии — RusPost GmbH.

Помимо этого, Почта России и Wildberries будут вместе работать над смягчением регуляторных требований к экспортерам товаров и упрощением процедур таможенного оформления и декларирования товаров в РФ и ЕАЭС, что позволит российским экспортерам получить конкурентное преимущество на глобальном рынке международной интернет-торговли.

«Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер, а также в странах Европы и ЕАЭС, где он уже успешно работает. Развитие Wildberries на новых рынках также будет происходить в партнерстве с Почтой», — говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«С этого года мы активно развиваем партнерскую логистику и партнерские пункты выдачи вместе с российским бизнесом, и рады началу сотрудничества с таким крупным игроком, как Почта России. Благодаря широкой географии присутствия Почты будет организована выдача заказов, в первую очередь, в небольших населенных пунктах России, где слабо развита розничная торговля, что откроет их жителям доступ к доставке миллионов товаров. Сотрудничество на международном уровне с Почтой России позволит усилить экспортное направление онлайн-платформы Wildberries: только за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот ее продавцов вырос на 89% до 17,1 млрд руб., из них 40% составляют продажи российских товаров. Свою продукцию через нас успешно экспортируют 24 тыс. компаний и предпринимателей», — рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Автор: Анна
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