Почта России и Яндекс.Маркет запустили партнёрскую программу

Почта России и Яндекс.Маркет запустили пилотный проект по интеграции и подключению магазинов-партнёров Маркета к доставке Почтой России. Это позволит бизнесу быстро подключать необходимые услуги и доставлять товары в регионы, в которых ранее они не были представлены. Сейчас сервис доступен для московских интернет-магазинов, позже его планируется распространить на всю Россию.

Оформить договор с Почтой России можно через личный кабинет на Яндекс.Маркете. Никакие дополнительные документы для этого не требуются — достаточно заполнить и отправить заявку на подключение. Когда её одобрят, магазину откроется доступ в личный кабинет корпоративного клиента Почты России. После пополнения баланса клиент может регистрировать первое отправление. Так, например, отправка посылки весом до пяти килограммов из Москвы в Уфу обойдётся всего в 126 рублей.

Сдать и получить посылку можно в отделениях почтовой связи. По мере развития сотрудничества с Яндекс.Маркет и масштабирования проекта на другие регионы будут подключаться по всей стране новые точки из 42 тысяч отделений.

Для онлайн-ритейлеров предлагаются выгодные условия по доставке. Яндекс.Маркет автоматически рассчитает и добавит в предложения магазина условия доставки в 15 городов: Уфу, Киров, Смоленск, Вологду, Тверь, Копейск, Великий Новгород, Энгельс, Салават, Обнинск, Алексин, Тихвин, Дмитров, Воскресенск и Краснокамск. Автоматический расчёт условий доставки действует в более чем двух тысячах категорий — тех, где у Маркета есть знания о весе и габаритах товаров. Кроме того, для расчёта сервис может использовать данные из прайс-листов магазинов.

«Интеграция будет способствовать быстрому и удобному доступу интернет-магазинов к региональным рынкам по всей географии страны. Любая компания вне зависимости от масштаба в несколько кликов — с помощью упрощённой процедуры заключения договоров — может начать работать с Почтой и дать дополнительный импульс своему бизнесу, — рассказал Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции Почты России, — личный кабинет Почты, к которому подключатся клиенты Яндекс.Маркета, автоматизирует подготовку и отправку партий посылок и позволяет гибко управлять логистическими процессами».

«Интеграция Яндекс.Маркета и Почты России поможет интернет-магазинам найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене и, тем самым, сократить издержки на логистические услуги. Но от этого сотрудничества выигрывают не только продавцы — региональные пользователи получают доступ к ассортименту столичных магазинов. По нашим исследованиям, большинство россиян предпочитают самостоятельно забирать свои онлайн-заказы, в том числе из отделений Почты России», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Московские магазины могут уже сейчас подключиться к Почте России в личном кабинете на Маркете на странице «Доставка и оплата».