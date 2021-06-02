Почта России и Яндекс запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут

Яндекс и Почта России расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте Почты. Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью Яндекс.Доставки или его привезут собственные курьеры Почты России.

Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. Яндекс.Маркет, который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Клиенты Маркета, которые забирают свои покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждают Яндекс и почтовый оператор — это услуга drop-off для продавцов Маркета. Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса. Услуга будет особенно полезна маленьким магазинам с небольшим объемом заказов, которые торгуют на площадке с собственного склада.

«Соединяя технологии Яндекса и огромный опыт „Почты России“, мы сможем вместе создать не только удобные сервисы, но и принципиально новые сценарии в доставке посылок и заказов с маркетплейса — как для продавцов, так и для покупателей. В конечном счете это сделает онлайн-торговлю более доступной и поможет самым разным магазинам, в том числе из малого и среднего бизнеса, расширить свое присутствие на рынке», — говорит Даниил Шулейко, директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам Яндекса.