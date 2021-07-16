«Почта России» компенсирует 50% затрат на логистику при экспорте российских товаров

«Почта России» определена фактическим оператором субсидий на отправку товаров за рубеж через маркетплейсы, выяснил «Коммерсантъ». Соответствующий проект постановления должен вступить в силу уже в этом году, рассказали изданию в пресс-службе Минпромторга.

«Почта России» будет предоставлять скидки до 50% на экспорт через маркетплейсы, на эти скидки она получит субсидии от государства. Минпромторг разработал программу в ноябре 2020 года. Тогда предполагалось, что в 2021−2023 годах субсидии составят 1,5 млрд руб.

«Электронные торговые площадки смогут рассчитывать на получение скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, произведенной на территории РФ, до 50% от изначального размера тарифа. Чтобы воспользоваться субсидией, маркетплейс должен будет предоставить скидку на свои услуги продавцу продукции, которая будет равна скидке, полученной владельцем агрегатора на тарифы на международные почтовые отправления», — пояснили в ведомстве.

Также издание обнаружило на портале госзакупок, что 13 июля «Почта России» заключила контракт на разработку информационной системы для автоматизации предоставления субсидии. Поставщиком выступит «Простой бизнес» — в компании подтвердили изданию факт сделки. Начальная цена договора составила 40 млн руб.

В «AliExpress Россия» и eBay рассказали изданию, что поддерживают возмещение затрат на логистику малым и средним предприятиям. Компании предлагают расширить инициативу и дать возможность другим ключевым курьерским сервисам получить статус распределителя субсидий.

По данным Data Insight и eBay, в 2020 году рынок розничного онлайн-экспорта вырос на 42%, до $1,16 млрд. В основном за рубеж россияне продают одежду и обувь (40% продаж), коллекционные товары (10%), а также предметы для дома и интерьера (9%).