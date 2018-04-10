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Почта России меняет правила оказания услуг

9 апреля в силу вступила новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ. Теперь клиент может официально отказаться от получения бумажных извещений. Пользователь услуг почтовой связи сможет использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через СМС, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail.

В документе закреплена возможность выдачи почтового отправления с идентификацией пользователя через информационно-коммуникационные технологии, без предъявления получателем удостоверения личности и заполнения типового извещения. Альтернативные способы идентификации клиентов будут использоваться наряду с существующим.

«В отделениях „Почты России“ в Москве и Московской области клиенты уже могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволяет в пять раз сократить сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных извещений. Сервис предоставляется бесплатно на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

При получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трек-номер отправления. После этого получателю придет СМС-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

Кроме того, с 9 апреля сокращается до 15 дней срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним — 30 календарных дней.

С развитием электронной коммерции значительно увеличивается нагрузка на отделения почтовой связи. По предварительным данным, за первый квартал 2018 года «Почта России» обработала более 95 млн почтовых отправлений, из них более 1 млн посылок. Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений.

Автор: Анна
Теги: доставка Почта России
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