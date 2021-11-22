Почта России, Минпромторг и АНО «Цифровая экономика» помогут развитию электронной коммерции

Минпромторг и Почта России создали на площадке АНО «Цифровая экономика» отраслевую рабочую группу «Электронная торговля». Сопредседателями группы стали статс-секретарь заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и генеральный директор Почты России Максим Акимов. В нее также вошел Павел Чеботарев, директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика».

В работе группы участвуют представители ведущих отечественных и международных маркетплейсов, логистических компаний и НКО, среди которых Wildberries, OZON, Сбермаркет, eBay, Яндекс.Маркет, VK, PickPoint, СДЭК, АКОРТ, НАДТ, АТТК, Российский экспортный центр и другие.

«Одна из основных целей группы — это консолидация позиции государства и бизнеса для разработки регулирования, способствующего развитию онлайн-торговли в России. Это площадка для диалога между предпринимателями и государством. Участники смогут предлагать изменения в меры государственной поддержки МСП, помогать синхронизировать федеральные и региональные инициативы на рынке e-commerce, развивать инновационные технологии доставки интернет-отправлений, разрабатывать предложения по улучшению инфраструктурных условий для онлайн-экспортеров, — отметил Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Кроме того, участники планируют упростить процесс легализации и организации онлайн-торговли рецептурными лекарственными, ювелирными товарами, в том числе механизмов их доставки.

«Электронная коммерция — это многосоставная отрасль, которая включает самых разных участников, не только маркетплейсы. И как в любой отрасли, где есть много игроков, в е-комме были и будут конфликты. Я вижу нашу группу как площадку, которая будет не только выступать с инициативами, но и станет местом разрешения этих конфликтов, без использования избыточного регулирования. Еще один фокус группы — поиск на глобальном рынке лучших технологических практик как в логистике, так и в других направлениях, и „затаскивание“ их в Россию. И снятие барьеров для внедрения, если потребуется», — подчеркнул генеральный директор Почты России Максим Акимов.