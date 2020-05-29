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Логистика RSS

«Почта России» начала доставлять лекарства

Почта России, крупнейший логистический оператор страны, займется доставкой лекарств и других товаров аптечного ассортимента. В планах — до конца года охватить более, чем 9000 аптек.

Для того, чтобы этого достигнуть, Почта России планирует выстраивать партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента. Такое взаимодействие позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.

Отметим, что сейчас речь идет о доставке до аптечного пункта. В перспективе Почта России прорабатывает функцию бесконтактной курьерской доставки лекарств от аптеки до конечного покупателя.

В партнерстве с отраслевыми площадками-агрегаторами и маркетплейсами Почта России будет отвечать за логистику и операции с товаром, включая доставку до аптеки, а платформенные решения обеспечат информационный обмен между аптеками, дистрибьюторами, фармкомпаниями и складами Почты России. Почта России также обеспечит выполнение требований к упаковке, включая герметичность, в соответствии с Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения. Также будет использоваться оборудование, обеспечивающее поддержание температурного режима для доставки термолабильных препаратов.

Стратегия реализации направления предполагает три этапа. Первый этап — тестирование логистики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения и транспортировки. Уже сейчас осуществлена доставка медицинских изделий, санитарных и защитных средств с отгрузкой со склада производителей в 108 аптек в 38 населенных пунктах регионов Урала, Сибири и Северо-Западного федерального округа. Всего в данный этап планируется включить не более 200 аптечных пунктов.

Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования. Третий этап — развитие сервиса для аптек в области розничной логистики для доставки лекарств конечным покупателям.

«Логистика до аптек для цифровых дистрибьютеров — один из важных форматов взаимодействия нашей компании с партнерами в этом сегменте. Наши уникальные логистические возможности сделают онлайн-доставку лекарств удобной и доступной для населения», — отметил заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

На фармацевтическом рынке Почта России уже сейчас реализует ряд успешных логистических проектов — доставку медицинских изделий в аптеки и диагностические лаборатории. Также Почта работает с клиническими лабораториями по доставке тестов для диагностирования диабета и тестов для выявления инфекционных заболеваний. Кроме того, компания доставляет парафармацевтику.

По данным исследования Data Insight, в 2019 году рынок доставки лекарств вырос более чем на 90%, примерно до 86 млрд руб. Всего через онлайн, по подсчетам агентства, в прошлом году было сделано 52 млн заказов этой категории, примерно 5% из которых доставлялись на дом.

Автор: Анна
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