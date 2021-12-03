Почта России начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов

С декабря россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки Почты России. Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионники — до 14 дней.

InJapan агрегирует для российских покупателей предложения крупнейшего аукциона Японии Yahoo и разных онлайн-магазинов, среди которых Amazon и Rakuten. В общей сложности через InJapan россияне получают доступ к более 10 000 товарных категорий со всей Японии. Среди самых популярных — автозапчасти для японских автомобилей, аудио- и видеотехника, фотооборудование, товары для рыбалки и отдыха, косметические средства и многое другое.

При доставке через EMS Почты России россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования отправлений. Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении Почты России или в почтовом отделении. Раньше получать товар с площадки российские покупатели могли только через частные курьерские службы, из-за чего доставка товаров стоила дороже.