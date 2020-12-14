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Почта России начала принимать наложенные платежи безналом

Наложенный платеж за заказы из интернет-магазинов теперь можно оплачивать картой.

Раньше правила оказания услуг почтовой связи — основной регламентирующий документ, по которому работает Почта России и который утверждается Правительством, предполагали прием почтовых переводов (и вместе с ними наложенных платежей) только за наличный расчет. Изменения, внесенные в этот документ в конце ноября 2020 года, снимают ограничения на оплату наложенных платежей по безналу. В почтовых отделениях установлено более 55 тыс. pos-терминалов для приема безналичных платежей.

Наложенный платеж — это удобный способ оплаты заказанного товара при его получении в отделениях Почты России. Например, если покупатель впервые оформляет заказ в интернет-магазине и хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, а посылка благополучно придет в почтовое отделение. Клиент оплачивает заказ перед вручением посылки. Чтобы перед оплатой он мог удостовериться, что содержимое посылки соответствует заказу, посылка должна быть отправлена с описью вложения.

«У нас был большой запрос от компаний электронной торговли на безналичную оплату наложенных платежей. Этот вопрос наконец-то решен, и теперь мы можем предоставлять клиентам удобный современный сервис, — отмечает заместитель генерального АО „Почта России“ по электронной коммерции Алексей Скатин. — Мы рассчитываем, что это повысит популярность услуги наложенного платежа и подстегнет развитие рынка электронной торговли в целом».

Автор: Анна
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