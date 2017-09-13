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«Почта России» начала продавать электронику

«Почта России» запустила продажи электроники на своей торговой площадке «Почтмаркет», пишет РБК со ссылкой на представителей госкомпании. Покупателям доступны в том числе телефоны и планшеты Samsung.

Приобрести электронику можно, заказав товар на «Почтмаркете» или в бумажных каталогах, распространяемых в почтовых отделениях. Ассортимент включает смартфоны, планшеты и «умные» часы Samsung, а также фото- и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы и другую технику.

Стоимость доставки устройств Samsung составит 399 рублей по всей России. Доставка товаров других продавцов составляет 279 рублей, независимо от веса посылки и региона её получения, сообщили в «Почте России».

По мнению партнёров, появление в ассортименте телефонов и планшетов Samsung позволит жителям отдалённых населённых пунктов России приобрести устройства по ценам от производителя.

«Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут приобрести современные гаджеты по ценам от производителя с гарантией качества. Свыше 30 тыс. почтовых отделений находятся в сельской местности. Развивая дистанционную торговлю, «Почта России» предоставляет жителям этих населенных пунктов доступ к широкому ассортименту товаров», — поясняет директор департамента электронной коммерции «Почты России» Алексей Вайсберг.

Однако гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с РБК усомнился, что предлагаемые на «Почтамаркете» товары будут пользоваться значительным спросом. Он отметил высокие для многих регионов цены на продукцию Samsung и напомнил, что другие торговые площадки также предлагают доставку в любое отделение «Почты России».

«Почта Россия» запустила торговую платформу «Почтамаркет» в октябре 2016 года. Сейчас на ней представлено более 100 тысяч наименований товаров, включая садовые растения, косметику, бытовую химию и игрушки. По данным «Почты России», за неполный год работы площадки через неё было оформлено около 500 тысяч заказов.

Автор: Анна
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