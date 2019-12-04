+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Почта России» начала продавать в своих отделениях лекарства

«Почта России» начала тестировать продажу лекарств в своих отделениях, сообщает РИА Новости. Пилотный проект пока запустился в трех почтовых точках — в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. В ассортименте представлен широкий список препаратов, в том числе и продающихся по рецепту.

Итоги пилотного проекта в компании планируют подвести через четыре месяца. Этой зимой «Почта России» уже тестировала продажу непрофильных товаров — тогда клиенты отделений могли купить в них пиво. Однако проект пришлось приостановить из-за «негативной реакции общественности».

«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения — одна из первоочередных задач „Почты России“».

С просьбой к правительству начать продажу лекарств в отделениях «Почты России» ранее обращалась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она объясняла необходимость этой меры тем, что в отдаленных районах не хватает аптек. Тогда Минздрав не поддержал эту идею.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 декабря / Комментарии
Группа «М.Видео-Эльдорадо» выплатит дивиденды в размере 6 миллиардов рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» выплатит дивиденды в размере 6 миллиардов рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная и онлайн компания по торговле электроникой и бытовой техникой, сообщает о решении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «М.видео», состоявшегося 3 декабря 2019 года, выплатить дивиденды в размере 6 миллиардов рублей по итогам успешной интеграции «М.Видео» и «Эльдорадо» в 2018-2019 гг. 

далее →

4 декабря / Комментарии
Россияне потратят на подарки для самих себя вдвое больше

Россияне потратят на подарки для самих себя вдвое больше

В 2019 году россияне планируют потратить на новогодние подарки для самих себя вдвое больше чем в прошлом году, средний чек составит порядка 10 тыс. рублей, сообщается в новом исследовании Nielsen.

далее →

3 декабря / Комментарии
«Перекрёсток» и «Карусель» объединили свои программы лояльности

«Перекрёсток» и «Карусель» объединили свои программы лояльности

Торговые сети «Перекрёсток» и «Карусель» объединили свои программы лояльности. Теперь владельцы физических и виртуальных  карт «Карусели» могут воспользоваться ими в «Перекрёстках».

далее →

2 декабря / Комментарии
В России началась обязательная маркировка духов, постельного белья и одежды

В России началась обязательная маркировка духов, постельного белья и одежды

В России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке духов, фотокамер и фотовспышек, шин, пневматических покрышек, постельного и кухонного белья, а также кожаной одежды.

далее →

29 ноября / Комментарии
Евгений Давыдович вернулся в «Связной» в качестве президента компании

Евгений Давыдович вернулся в «Связной» в качестве президента компании

Технологический ритейлер «Связной» объявил о назначении Евгения Давыдовича президентом компании. Для Евгения это назначение — возвращение в компанию: в 2016-2017 гг Евгений занимал позицию генерального директора ГК «Связной».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!