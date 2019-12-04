«Почта России» начала продавать в своих отделениях лекарства

«Почта России» начала тестировать продажу лекарств в своих отделениях, сообщает РИА Новости. Пилотный проект пока запустился в трех почтовых точках — в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. В ассортименте представлен широкий список препаратов, в том числе и продающихся по рецепту.

Итоги пилотного проекта в компании планируют подвести через четыре месяца. Этой зимой «Почта России» уже тестировала продажу непрофильных товаров — тогда клиенты отделений могли купить в них пиво. Однако проект пришлось приостановить из-за «негативной реакции общественности».

«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в селах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения — одна из первоочередных задач „Почты России“».

С просьбой к правительству начать продажу лекарств в отделениях «Почты России» ранее обращалась губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она объясняла необходимость этой меры тем, что в отдаленных районах не хватает аптек. Тогда Минздрав не поддержал эту идею.