«Почта России» начала продавать в своих отделениях пиво

В отделениях «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом. Слабоалкогольные напитки появилось на прилавках 40 почтовых отделений из 152, работающих в Мурманской области, прежде всего в отдаленных районах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи. Кроме того, реализация слабоалкогольных напитков в отделениях почтовой связи предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции», — пояснила главный специалист по корпоративным коммуникациям мурманского филиала «Почты России» Олеся Голушкова.

«Прихожу забрать свои посылки, рассчитываю получить от почты быструю выдачу посылок. В итоге работает одна „касса“, где к тому же идет уже затянувшаяся консультация по постельному белью, цветовой гамме и материалах изготовления. Судя по новой „позиции“ на продажу в отделениях почтовой связи, скоро будем там видеть еще алкашей с близлежащих домов. А они могут знатно затянуть очередь», — комментирует один из пользователей группы «Мурманск» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту многие пользователи стали иронизировать по поводу нововведения. Одни предположили, что это «для очень нервных и нетерпеливых», другие предложили «поставить столики и сделать почту круглосуточной — бар-кафе „Почта“ в почте».

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1250 человек становятся жертвами употребления некачественного алкоголя и его суррогатов. «Реализация слабоалкогольный продукции производится в соответствии с нормами действующего законодательства», — подчеркнула Голушкова.