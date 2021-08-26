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Почта России начала выдавать посылки в почтоматах в столичном метро

В Московском Метрополитене в переходе станции метро «Пушкинская» заработал почтомат Почты России. Это первый из 90 почтоматов, которые заработают в разных точках московского метро в ближайшее время.

В почтоматах клиенты Почты смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, Читай-город и других российских и зарубежных магазинов.

В первое время почтоматы будут работать на выдачу только предварительно оплаченных интернет-заказов. Курьер будет помещать посылку в почтомат, после чего клиент получит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В ближайшем будущем Почта запустит оплату заказов картой через POS-терминал.

«Мы хотим, чтобы у клиентов была возможность получать посылки самым удобным для них способом: дома с курьером, в почтовых отделениях, в пунктах выдачи заказов или через почтоматы. Запуск почтоматов в Московском метро — важная веха в развитии нашей сети. Теперь у людей будет возможность получить заказ из интернет-магазина, не отклоняясь от привычного маршрута, например, по дороге с работы домой», — комментирует Алексей Лаптев, заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России».

Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов Почты России, который позволит значительно расшить сеть выдачи посылок. Задача компании выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, почтомата или ПВЗ, чтобы забрать свой товар. Широкая сеть таких пунктов выдачи позволит клиентам получать посылки в удобном для них формате в шаговой доступности от дома или работы и снизит нагрузку на почтовые отделения.

Почта России также начала подключать собственные почтоматы и выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах Почты и более 1500 партнерских почтоматах. До конца года почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5000 собственных аппаратов в 37 российских городах.

Автор: Анна
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