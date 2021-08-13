Почта России начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы

Почта России начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах Почты и более 1500 партнерских почтоматах. К ноябрю федеральный почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5 000 собственных аппаратов. Это позволит компании войти в число лидеров в России по количеству почтоматов.

До конца осени собственные почтоматы Почты России появятся в 37 городах России с населением 500 000 человек. Их установят в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры, клиентских центрах Почта Банка. Около 400 почтоматов появятся в почтовых отделениях.

Пока почтоматы работают только по предварительной оплате. Когда курьер помещает посылку в почтомат, клиенту приходит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем Почта планирует запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.

Помимо собственных почтоматов Почта начала подключаться к партнёрским сетям. Первыми партнерами оператора стали сети почтоматов «Халва» и Teleport. Сейчас на выдачу заказов Почты работают около 1 500 партнерских почтоматов. До конца лета Почта начнет доставлять заказы в более 1 000 пунктов выдачи заказов Hermes. К осени оператор планирует расширить число партнеров, в том числе подключиться к сети PickPoint.

В партнерских почтоматах и пунктах выдачи клиенты Почты смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, Читай-город и других.

Создание сети почтоматов — один из приоритетных проектов Почты. Перед компанией стоит цель стать опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли и предложить компаниями разветвленную сеть выдачи и сдачи заказов для получателей и интернет-магазинов. Широкая сеть почтоматов и пунктов выдачи позволит клиентам получать заказы в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.

«Для всех наших клиентов — как продавцов, так и покупателей — мы строим максимально широкую и удобную логистическую инфраструктуру, которая позволит им за 10 минут дойти до ближайшей точки, где можно отправить и получить посылку. Это не только отделения, но и почтоматы и партнёрские пункты выдачи заказов. Сейчас мы активно развиваем нашу собственную сеть почтоматов, подключаем партнерские пункты, устанавливаем почтоматы в метро. Всё это позволит нам сделать доставку до покупателей удобнее и быстрее», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

В марте 2021 г. Почта России выиграла тендер Московского метрополитена на установку 90 почтоматов в метро, таким образом компания получила эксклюзивное право на размещение автоматических пунктов выдачи заказов в переходах метро.