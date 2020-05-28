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Почта России начала выдавать заказы М.Видео-Эльдорадо

Почта России и «М.Видео-Эльдорадо» объявили о начале сотрудничества. Почтовые отделения становятся пунктами выдачи заказов, сделанных на сайте ритейлера. Пилот совместного проекта запущен в Москве, Московской области, Казани и Новосибирске — всего в 1291 почтовом отделении.

Покупатели могут выбрать удобное для себя почтовое отделение при оформлении заказа на сайте «М.Видео». Доставка будет осуществляться в среднем в течение 2-3 дней. Услуга предоставляется бесплатно. В отделениях Почты России можно получить технику весом до 20 кг и размером упаковки не более 60 см по каждой из сторон. Заказам присваивается трек-номер для отслеживания доставки. Чтобы получить покупку в отделении, достаточно предъявить паспорт или назвать проверочный код из мобильного приложения Почты России или SMS. Также клиенты могут оформить курьерскую доставку заказа из почтового отделения на дом.

За счет сети отделений Почты России пункты выдачи заказов «М.Видео» постепенно появятся в тех населенных пунктах, где ритейлер до этого не был представлен. Партнеры планируют поэтапное масштабирование проекта. В ближайшее время возможность получения заказов «М.Видео» появится в почтовых отделениях Екатеринбурга и Свердловской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В результате первого этапа жители более 300 городов и поселков городского типа впервые смогут получить технику в непосредственной близости от дома. По мере развития сотрудничества планируется добавить пункты выдачи заказов в 42 тыс. отделений Почты России.

«Цифровые и логистические возможности Почты России позволяют нам расширять географию бизнеса компаний, включая крупнейших ритейлеров, в самые короткие сроки. Быстрое подключение к услугам Почты, удобная интеграция, широкая география сети почтовых отделений и курьерской службы обеспечивают наших партнеров важными конкурентными преимуществами», — отмечает заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ уже сейчас является крупнейшим в России онлайн-ритейлером бытовой техники и электроники. За последние несколько недель мы полностью перешли на онлайн-процессы, Группа в рамках стратегии ONE RETAIL реализовывает полное объединение всех онлайн и офлайн точек контакта с покупателями. Наши магазины остаются неотъемлемой частью и надежным фундаментом онлайн-продаж компании, нашим уникальным преимуществом. При этом мы развиваем и новые форматы взаимодействия с клиентом в тех городах и районах, где мы не представлены собственными магазинами. Почта России является для нас долгосрочным стратегическим партнером, который дает возможность жителям небольших городов, получить доступ широкому ассортименту техники и качественному сервису. Например, Почта предлагает не только самостоятельно забрать посылку, но также оформить курьерскую доставку из отделения домой», — комментирует управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

Автор: Анна
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