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Право и налоги RSS

«Почта России» начала взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов

«Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. 9 января стартует соответствующий пилотный проект, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФГУПа. В «Почте России» не уточняют, на каких ритейлеров будет распространяться проект, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

«Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.

Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина, техническое решение для этого ФГУП разработало совместно с ФТС, рассказал изданию представитель «Почты России». По его словам, процесс оплаты пошлины будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете.

При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен в два раза, до €500. Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее €4 за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 года порог будет снижен до €200, но будет применяться уже к каждой отдельной посылке.

На практике придание «Почте России» новых полномочий, скорее всего, сделает ее монополистом на рынке доставки из-за рубежа, опасается председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, в ближайшем будущем это сделает неизбежным рост цен на международные отправления, падение качества и скорости доставки.

В «Яндекс.Маркете», на базе которого работают маркетплейсы «Беру» и Bringly с товарами от иностранных продавцов, отметили, что «готовы поддержать любые нововведения, которые упрощают жизнь покупателей, в том числе и все, что связано с взиманием пошлин, если это реализовано онлайн с минимальными сложностями для покупателя».

Автор: Анна
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