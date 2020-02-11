«Почта России» начинает доставлять заказы с маркетплейса iHerb

«Почта России» начнет доставлять россиянам заказы из американского онлайн-магазина iHerb. Об этом сообщают «Ведомости».

Договор о прямых поставках товаров начнет действовать с февраля. Посылку можно будет получить в любом почтовом отделении на территории РФ.

Раньше доставкой заказов с iHerb покупателям из России занимались Pony Express и Boxberry. Также была возможность заказать с этой площадки через DHL Global. У «Почты России» действовал с ней договор, работал смешанный канал доставки.

Маркетплейс iHerb специализируется на продаже товаров для здоровья, витаминах, БАДах и суперфудах. Доставка работает в 150 странах мира.

Ранее отмечалось, что приложение iHerb в России находится под угрозой блокировки — из-за запрета дистанционной торговли БАДами в стране. Чтобы решить эту проблему, маркетплейс даже решил открыть в РФ офис. Сообщалось, что его возглавит Илья Микин, ранее руководивший рекламным агентством Maxima.

По данным Mediascope на конец 2018 г., аудитория iHerb в РФ составляла 1,7 млн человек в месяц. А приложение маркетплейса, по данным Google Play, было скачано более 5 млн раз.