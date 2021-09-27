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Почта России объявила победителей корпоративного акселератора

Пять стартапов победили в корпоративном акселераторе «Почты России», сообщает пресс-служба компании. Они получат в общей сложности 2,5 млн руб. на развитие бизнеса.

Среди победителей — производитель автономных почтоматов Sigbox, они могут работать от собственной батареи и без подключения к интернету. Capsula — второй проект — способна автоматически принимать и выдавать посылки. В программу акселератора вошел позволяющий следить за авиапочтой сервис Cargoport, а также проект, занимающийся транспортировкой и созданием посылок, — Gumich Robotics. Пятым участником акселератора стал стартап Tell2Sell, который разрабатывает систему речевой аналитики: может записывать и анализировать речь консультанта и покупателя. Это позволит позже проверить стандарты продаж и эмоциональный фон.

«Акселерационная программа отлично демонстрирует изменившийся подход Почты России к своему развитию. Для нас это прекрасный шанс быстрее адаптироваться к рынку, тестировать новые продукты и решения. Команды-победители получают возможность ускорить масштабирование с использованием ресурсов нашей компании. Кроме того, они смогут соприкоснуться с десятками миллионов наших клиентов по всей России», — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

«В период пандемии логистическая отрасль претерпела значительные изменения. От скорости внедрения инноваций, соответствующих запросам нового времени, зависит успех развития всего сектора. Почта России, являясь крупнейшей логистической системой в стране, активно развивает высокотехнологическую повестку. Совместный акселератор „Сколково“ и Почты России второй год подряд позволяет лучшим стартапам в кратчайшие сроки пройти все стадии от гипотезы до внедрения в реальных условиях работы, помогая компании совершенствовать ключевые процессы», — подчеркнул Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково».

Автор: Анна
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