Почта России объявила победителей корпоративного акселератора

Пять стартапов победили в корпоративном акселераторе «Почты России», сообщает пресс-служба компании. Они получат в общей сложности 2,5 млн руб. на развитие бизнеса.

Среди победителей — производитель автономных почтоматов Sigbox, они могут работать от собственной батареи и без подключения к интернету. Capsula — второй проект — способна автоматически принимать и выдавать посылки. В программу акселератора вошел позволяющий следить за авиапочтой сервис Cargoport, а также проект, занимающийся транспортировкой и созданием посылок, — Gumich Robotics. Пятым участником акселератора стал стартап Tell2Sell, который разрабатывает систему речевой аналитики: может записывать и анализировать речь консультанта и покупателя. Это позволит позже проверить стандарты продаж и эмоциональный фон.

«Акселерационная программа отлично демонстрирует изменившийся подход Почты России к своему развитию. Для нас это прекрасный шанс быстрее адаптироваться к рынку, тестировать новые продукты и решения. Команды-победители получают возможность ускорить масштабирование с использованием ресурсов нашей компании. Кроме того, они смогут соприкоснуться с десятками миллионов наших клиентов по всей России», — отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.