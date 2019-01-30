Почта России обработала 345 млн международных отправлений в 2018 году

В 2018 году Почта России обработала 345 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 22% выше показателя за 2017 год (284 млн отправлений). Объем внутренних отправлений увеличился на 9%, до 88 млн штук.

Ключевым драйвером, влияющим на динамику потока отправлений с товарными вложениями, остается трансграничная электронная торговля. Более 90% международных отправлений приходится на долю Китая, также в числе лидеров — страны Западной Европы и Северной Америки. Набирающие популярность у россиян глобальные распродажи способствуют росту максимальной загрузки логистических мощностей Почты России в преддверии Нового года и оказывают влияние на увеличение длительности пикового периода.

В ноябре-декабре 2018 года Почта России обработала 63 млн международных почтовых отправлений, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2017 года. При этом есть предпосылки к тому, что в ближайшем будущем он будет охватывать целый квартал. Так, в течение первой декады января 2019 года Почта России обработала 9 млн отправлений. Это на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Благодаря развитию логистической инфраструктуры в 2018 году Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений и уверенно прошла высокий сезон, когда объемы обработанных посылок приближались к 2 млн отправлений в сутки. Дальнейшее усиление мощностей позволит предприятию не только наращивать объемы отправлений и оптимизировать сроки доставки, но и создать опорную логистическую инфраструктуру для рынка электронной коммерции, обеспечив его дальнейший рост», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В 2018 году Почта России ввела в промышленную эксплуатацию логистический центр в Казани, был выведен на полную мощность логистический центр во Внуково, который способен обрабатывать до 1,7 млн почтовых отправлений (посылок и письменной корреспонденции) в сутки. Кроме того, Почта России и банк ВТБ подписали соглашение о строительстве 38 логистических центров по всей стране, включая более 400 тыс. м2 площадей для организации услуг хранения и фулфилмента. Реализация проекта сделает возможной доставку отправлений в течение 1-2 дней для 80% населения страны.

В октябре прошлого года Почта России закупила 107 новых багажно-почтовых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода. Был запущен новый наземный маршрут из Китая с использованием собственного почтового поезда Владивосток-Москва. Самолеты Почты России ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию — сейчас они совершают рейсы в Ханчжоу, Синчжень и Харбин практически ежедневно. Регулярные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая.