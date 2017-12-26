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Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений

В 2017 году Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями — более 284 млн шт., что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в 10 раз — показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 2017 году вырос на 13% составив около 3 млн штук.

Стоит отметить, что число регистрируемых почтовых отправлений из-за рубежа в 2017 году выросло на 79,2% — до 111 млн шт. Это стало следствием запуска Почтой России совместно с Почтой Гонконга в феврале 2017 года услуги SRM («Simplified Registered Mail» — «простой регистрируемый пакет»). В настоящей момент пользователями данного сервиса являются клиенты китайских интернет-магазинов. Он позволяет отслеживать заказы по трём основным статусам: фактическая дата отправки, прибытие в отделение почты и выдача получателю.

«Развитие интернет-торговли обеспечивает ежегодный прирост объемов почтовых отправлений. Модернизация почтовой логистики и эффективное взаимодействие с ФТС России позволяют обрабатывать отправления в максимально короткие сроки, в том числе в период сезонных пиковых нагрузок», — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 67,5% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 4,5 процентных пункта выше, чем в целом за 2016 год, когда аналогичный показатель составлял 63%.

Автор: Анна
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