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Почта России оптимизирует процесс импорта посылок из Европы

В рамках международной выставки индустрии моды CРM Moscow Почта России провела мастер-класс «Стирая границы: новые возможности по импорту и экспорту для fashion-бизнеса», в ходе которого представители компании презентовали российским и зарубежным fashion-ритейлерам логистические решения в сегменте e-commerce, которые предприятие предоставляет внутри и за пределами России.

Управляющий директор дочерней компании Почты России в Германии Олег Оспищев рассказал о деятельности европейского филиала. Он отметил, что наличие у предприятия берлинского офиса дает европейским онлайн-ритейлерам возможность прямого входа для пересылки в2с-отправлений в Россию с выбором опций на последней миле. Получатели могут воспользоваться курьерской доставкой или самостоятельно забрать отправление в отделении почтовой связи.

Онлайн-магазины, в свою очередь, могут отправлять в Россию не только предоплаченные заказы, но и отправления с наложенным платежом и дополнительным страховым покрытием. Вес отправлений варьируется от 200 граммов до 31 килограмма с максимальной суммой измерений в размере 2000 мм.

Среди клиентов дочерней компании Почты России в Берлине — крупнейшие европейские онлайн-магазины, в том числе лидеры сегмента fashion-ритейла: ASOS, The Hut Group и Charles Tyrwhitt, а среди партнеров — ведущие европейские почтовые и логистические компании, включая Deutsche Post, GLS, B2C Europe.

«Сотрудничество Почты России с европейскими маркет-плейсами позволяет отслеживать весь процесс доставки заказов, от точки входа на территории Евросоюза до момента выдачи посылки в России. Эта услуга доступна как получателям, так и отправителям, что помогает повысить качество клиентского сервиса, оптимизировать сроки и сделать процесс доставки максимально прозрачным. Объем отправлений, проходящих через европейский филиал, кратно увеличился в течение последних лет», — сказал управляющий директор филиала Почты Росси в Германии Олег Оспищев.

Автор: Анна
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