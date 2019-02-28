Почта России оптимизирует процесс импорта посылок из Европы

В рамках международной выставки индустрии моды CРM Moscow Почта России провела мастер-класс «Стирая границы: новые возможности по импорту и экспорту для fashion-бизнеса», в ходе которого представители компании презентовали российским и зарубежным fashion-ритейлерам логистические решения в сегменте e-commerce, которые предприятие предоставляет внутри и за пределами России.

Управляющий директор дочерней компании Почты России в Германии Олег Оспищев рассказал о деятельности европейского филиала. Он отметил, что наличие у предприятия берлинского офиса дает европейским онлайн-ритейлерам возможность прямого входа для пересылки в2с-отправлений в Россию с выбором опций на последней миле. Получатели могут воспользоваться курьерской доставкой или самостоятельно забрать отправление в отделении почтовой связи.

Онлайн-магазины, в свою очередь, могут отправлять в Россию не только предоплаченные заказы, но и отправления с наложенным платежом и дополнительным страховым покрытием. Вес отправлений варьируется от 200 граммов до 31 килограмма с максимальной суммой измерений в размере 2000 мм.

Среди клиентов дочерней компании Почты России в Берлине — крупнейшие европейские онлайн-магазины, в том числе лидеры сегмента fashion-ритейла: ASOS, The Hut Group и Charles Tyrwhitt, а среди партнеров — ведущие европейские почтовые и логистические компании, включая Deutsche Post, GLS, B2C Europe.