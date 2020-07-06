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Почта России опубликовала первый годовой отчет акционерного общества

Почта России представляет первый годовой отчет в статусе акционерного общества. Трансформация компании, начавшаяся несколько лет назад, стала главным событием 2019 г. Она повлекла за собой изменение управленческой структуры компании, формирование совета директоров, который на заседании 30 июня 2020 г. утвердил отчет, представленный генеральным директором Почты России Максимом Акимовым.

Основные финансовые и операционные результаты

Чистая прибыль достигла 3,01 млрд руб., что на 14% выше показателя 2018 года. Выручка компании в 2019 году выросла год к году на 9%, до 206,9 млрд руб., EBITDA – на 27%, до 19,4 млрд руб.

Почта России выделяет в отдельную категорию цифровую выручку, полученную от продажи услуг через цифровые каналы (портал pochta.ru и мобильное приложение Почты России, портал otpravka.pochta.ru). В 2019 г. Цифровая выручка превысила 21 млрд руб., что составляет почти 10% от совокупного дохода компании. Выручка почти втрое превысила не только аналогичный показатель 2018 года, но и плановый на завершившийся 2019 год.

Ежемесячная аудитория приложения Почты на конец 2019 года превысила 6 млн пользователей. Мобильное приложение имеет высокие оценки от пользователей на обеих площадках: 4,7 оценка пользователей App Store, 4,8 – Google Play.

В 2019 г. Почтой перевезено 2,1 млн тонн груза, что на 6,7% больше итога 2018 г. Доставлено 436 млн посылок и EMS-отправлений.

Почта России ввела в эксплуатацию логистический почтовый центр «Внуково-2», который стал вторым по величине ЛПЦ в стране.

По сравнению с 2018 годом фактические инвестиционные расходы в 2019 году увеличились на 27% и составили 21,969 млрд руб. Одним из основных направлений инвестиций стала модернизация инфраструктуры почтовой логистики. Объем инвестиционных вложений 2019 года в модернизацию инфраструктуры почтовой логистики составил 6 885 млн руб., из которых модернизация ЛЦ «Внуково» составила 1 142 млн руб., инвестиции в ЛЦ «Внуково-2» составили 3 299 млн руб., модернизация парка почтовых вагонов - 1 276 млн руб.

Почта России и Банк ВТБ (ПАО) договорились инвестировать 3 млрд руб. в оборудование для логистического центра в г. Новосибирске через АО «НЛТ».

Почта России реализовала два этапа масштабной программы по повышению заработной платы: заработная плата повышена у порядка 138 000 работников отделений почтовой связи.

В сентябре состоялся запуск программы по снижению потребления тепловой энергии, внедрение цифровых систем мониторинга за потреблением энергетических ресурсов на период до 2021 года.

Почта России находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в первоклассную почтово-логистическую компанию. Стратегическое видение Почты России к 2030 году – стать цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов. Первый годовой отчет акционерного общества подтверждает позитивные изменения, происходящие в компании. Однако документ охватывает период до коронавирусного кризиса и уже не в полной мере подходит для построения модели поведения в мире, пережившем этот кризис. Первое полугодие 2020 кардинально изменило потребительские привычки, логистические цепочки, баланс онлайн и оффлайн в бизнесе, и компании предстоит отреагировать на эти вызовы.

Автор: Анна
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