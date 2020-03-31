Почта России организует доставку для малого и среднего бизнеса в несколько кликов

Чтобы поддержать российский малый и средний бизнес, нуждающийся сейчас в быстрой и прозрачной функции доставки товаров клиентам, Почта России разработала бизнес-решение, которое позволяет ускоренно подключиться к электронному сервису otpravka.pochta.ru по договору-оферте.

Этот договор, обладает такой же юридической силой, что и бумажный, и открывает доступ ко всем базовым услугам. Упрощенная процедура заключения договора в цифровом виде позволит интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок своим покупателям, оперативно адаптируясь к новым реалиям рынка.

«До появления электронной оферты подключение партнеров могло занимать недели, а сейчас время подключения не превышает нескольких часов. Почта России упрощает взаимодействие с бизнесом, сокращает временные и прочие издержки и предлагает умные универсальные решения, чтобы одно нажатие кнопки давало результат. Мы давно готовили это решение, но сейчас стало особенно актуально запустить его как можно быстрее. Нам было важно как можно скорее поддержать наших партнеров, чтобы они не теряли ценное время на организации доставки», — отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Подключение состоит из нескольких этапов. Электронная регистрация по оферте занимает не более 30 минут, после чего клиент запускает проверку данных в автоматическом режиме. Далее компании-клиенту предоставляется доступ в Личный кабинет. Загрузка отсканированных копий документов не требуется, реквизиты организации подгрузятся автоматически при вводе юридического наименования. В дальнейшем за новым партнером закрепляется личный менеджер.

Отметим, что упрощённая регистрация по оферте работает в пилотном режиме с января 2020 года — за это время с помощью электронного сервиса подключились уже сотни компаний. В режиме тестирования процесса подключение занимало более суток.