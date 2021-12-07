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Почта России открыла лабораторию клиентского опыта в Сколково

7 декабря Почта России открыла в технопарке «Сколково» новое отделение, которое станет зоной тестирования и пилотирования инновационных услуг для клиентов компании. В мероприятии приняли участие генеральный директор Почты России Максим Акимов и председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Лаборатория, расположенная внутри одного из крупнейших в России технопарков, будет работать в формате открытой площадки (песочницы). Технологические стартапы смогут предлагать Почте пилотные проекты и внедрять свои продукты в бизнес-процессы компании. Более того, формат классического отделения позволит тестировать решения сразу в реальных условиях. Чтобы предложить проект, нужно связаться с сотрудниками дирекции по инновациям Почты России.

Сейчас внутри лаборатории установлена интеллектуальная система видеоаналитики, которая поможет составить тепловые карты и оценить, какие услуги наиболее востребованы. На рабочих местах операционистов внедрены системы речевой аналитики от одного из победителей корпоративного акселератора Почты — Tell2Sell. Они помогут находить узкие места в общении с клиентами, улучшая разговорные скрипты, а также оптимизировать процесс оказания услуг.

Кроме того, для создания комфортных условий для клиентов с особыми возможностями здоровья в одном из окон установлено устройство «Чарли». Это умный микрофон и хаб, которыи переводит речь в текст. Человек с нарушением зрения и/ или слуха читает его на экране либо воспринимает с помощью шрифта Брайля.

В отдельном помещении расположено медицинское кресло, где клиенты смогут пройти обследование и получить ЭКГ. В будущем его заменит единое решение медицинской диагностики, для разработки которого Почта России сотрудничает с «Лабораторией инноваций и интернета вещей в здравоохранении Сколково».

В отделении установлены два «умных» зеркала, которые в режиме близком к реальному времени позволяют виртуально примерить и заказать одежду из партнерских интернет-магазинов и маркетплейсов. Для настоящей примерки посылок есть отдельная комната с кабинками.

Также в отделении есть зоны почтоматов, а также кофепоинта с микромаркетом.

«Почта постоянно работает над тем, чтобы сделать свои сервисы доступнее, быстрее, качественнее и комфортнее для клиентов. Для лаборатории мы планируем установить контрольный срок, когда будем проводить анализ каждой из технологий и услуг — насколько они помогают в достижении нашей стратегической цели. Уверен, что наиболее успешные из них появятся и в других отделениях по всей России», — отметил Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России».

«Мы гордимся тем, что в „Сколково“ запускаются такие перспективные проекты, как лаборатория клиентского опыта Почты России. В „Сколково“ есть все возможности для внедрения и апробации инноваций, которые соответствуют запросам нового времени — от них зависит успех развития всего сектора, в данном случае логистического. Многие из решений технологического отделения Почты России разработаны резидентами „Сколково“, главная задача которых сокращение очередей, повешение качества и скорости обслуживания. Мы уверены, что этот пилотный проект будет успешным, и отделения Почты по всей стране станут такими же высокотехнологичными», — подчеркнул Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково».

Автор: Анна
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