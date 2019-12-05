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«Почта России» открыла маркетплейс японских товаров

«Почта России» подписала соглашение о сотрудничестве с японским маркетплейсом Itsumo, которое предполагает как поставку российских товаров в Японию, так и японских на российский рынок.

В основу нового маркетплейса под названием kupijapan.com стороны заложили философию японского качества в каждой единице продукции. Весь ассортимент товаров будет подбираться вручную и поступать на площадку от производителей, что гарантирует его подлинность и максимально комфортную стоимость для покупателя.

На данный момент в каталоге содержится всего десять наименований японских производителей. В дальнейшем компании обещают расширение списка. На данный момент «Почта России» принимает платежи и доставляет посылки, которые получает от японских коллег. Itsumo занимается наполнением витрины товарами, взаимодействует с продавцами и собирает заказы.

Компания Itsumo в июле 2018 года стала первым японским партнером Amazon. Сейчас она занимается полной поддержкой сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США.

Сообщения о том, что корпорация хочет открыть маркетплейс с зарубежным партнером, прошли уже в конце 2018 года, когда появилась информация о поиске партнера для создания новой стратегия развития предприятия до 2023 года.

«Многие категории японских товаров по праву считаются лучшими в мире. Они создаются благодаря гармоничному сочетанию традиций и самых прогрессивных технологий, однако в настоящее время недостаточно представлены в России. Совместный проект с коллегами из Ицумо позволит изменить эту ситуацию. Мы расширяем географию рынка электронной торговли для наших клиентов и формируем для них лучшие условия покупки», — отметил заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.

«Проект по созданию совместного маркетплейса с партнерами из России выходит за рамки привычной онлайн торговли. На каждом этапе сотрудничества мы планируем ближе знакомить каждого российского покупателя с нашей культурой, ее ключевыми ценностями и эффективным подходом к ведению бизнеса. Это важно для повышения степени удовлетворённости клиентов и уровня их лояльности к продуктам из страны восходящего солнца», — отметил директор компании Itsumo Мамору Сакамото.

«Почта России» и Itsumo договорились об открытии маркетплейса с товарами из Японии еще в начале октября. Запуск был назначен на ноябрь текущего года.

Автор: Анна
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