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"Почта России" открыла регулярные авиарейсы в Китай

"Почта России" открыла регулярные авиарейсы на собственных магистральных самолетах ТУ-204С из городов Женьчжоу и Харбина в Новосибирск, с частотой 2-3 раза в неделю. В будущем регулярные почтово-грузовые рейсы свяжут также Харбин и Екатеринбург, сообщает "Почта России".

Открытие регулярных почтовых авиарейсов из КНР обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет магазинов в последние годы. Только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 000 тонн. Для того, чтобы обеспечить быструю и бесперебойную доставку растущего грузопотока в 2016 году Почта России закупила два среднемагистральных самолета Ту-204С, которые 5 декабря впервые были отправлены с почтовым грузом из аэропорта Внуково по внутрироссийским маршрутам.

Уже в первый месяц эксплуатации налет на два борта составил 229 часов. Основными направлениями для перевозки почты и грузов стали Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск, а также Харбин и Синьжень.

С декабря 2016 года по февраль 2017 года самолеты "Почты России" осуществили 62 рейса и перевезли 416,3 тонн почтовых отправлений и 1382,2 тонн коммерческих грузов. Из них на 10 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 48 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.

«Рост трансграничной торговли стимулирует поиск новых эффективных логистических решений. На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолетах регулярные рейсы из Китая – страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений, в Россию. В будущем не исключаем открытие и других международных направлений. Отмечу, что по итогам первых месяцев эксплуатации собственные самолеты Почты России оправдали наши ожидания – они позволяют не только сокращать сроки доставки для наших клиентов, но и значительно экономить по сравнению с тарифами других авиаперевозчиков», - отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин.

Автор: Анна
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