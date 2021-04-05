Почта России открывает крупнейшую в стране сеть сдачи отправлений для продавцов на маркетплейсах

Почта России начала прямой прием отправлений от российских продавцов, торгующих на маркетплейсах. Теперь продавцы, если это для них удобнее, могут миновать промежуточный этап – склад маркетплейса. В drop-off пунктах продавцы и интернет-магазины смогут централизованно отправлять партии посылок до 1000 штук и даже больше. Раньше сдавать посылки можно было лишь небольшими партиями в почтовых отделениях или центрах выдачи и приема посылок. Пока Drop-off пункты открыты в 50 крупнейших российских городах, но в ближайшее время Почта планирует существенно увеличить их количество.

Из городов-миллионников до ближайших крупных населенных пунктов Почта сможет доставлять отправления уже на следующий день после сдачи посылок. Для этого партию отправлений необходимо сдать в пункт приема до 18:00. Они работают с понедельника по пятницу, а ряд объектов ­– и в выходные дни.

Отправку больших партий посылок свыше 1000 штук нужно заранее согласовать с персональным менеджером. Почта сможет доставить посылки как курьерами на дом в 11 400 населенных пунктов, так и до 42 000 почтовых отделений по всей России. Список городов можно посмотреть в личном кабинете на сайте otpravka.pochta.ru. Для этого партию отправлений необходимо сдать в пункт приема до 18:00.

«Расширение логистической инфраструктуры для drop-off – это еще один шаг Почты России в построении универсальной платформы для электронной коммерции и в целом ритейла. Теперь продавцы могут сдавать крупные партии заказов по всей стране – в городах, где эта возможность наиболее востребована рынком, и не тратить время и ресурсы на их перевозку, к примеру, до Москвы. Это позволит приблизить инфраструктуру непосредственно к бизнесу, создав наиболее удобные условия для сдачи посылок, а также сократить сроки доставки по самым важным для клиентов направлениям до одного дня», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Чтобы сдать партию отправлений новым клиентам, нужно зайти на сайт Почты России, зарегистрироваться в личном кабинете и согласиться с договором оферты. Весь процесс занимает от 15 до 30 минут. Затем нужно оформить отправление и выбрать тип приема «точка сдачи». Если у отправителя нет возможности самостоятельно отвезти посылки в пункт приема, он может воспользоваться услугой «курьерский сбор», и посылки заберет курьер в удобный временной интервал в любой день, включая выходные.

В 2020 г. Почта России доставила из российских интернет-магазинов 108 млн посылок, на 12% посылок больше, чем в 2019 г. Количество доставок курьером на дом выросло на 86% и составило 3 млн посылок. В почтовые отделения Почта доставила 18,5 млн посылок, на 42% больше, чем в 2019 г.