Почта России перешла на онлайн-кассы

Почта России сообщила о переводе контрольно-кассовой техники на новый порядок применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ.

Почта России начала подготовку к изменению технологий в июле 2016 года. Для соблюдения требований закона было необходимо доработать фронт-офисное программное обеспечение, закупить большое количество новой контрольно-кассовой техники (ККТ), а также комплектов для модернизации используемой ККТ, заключить договор с оператором фискальных данных, обеспечить своевременную поставку необходимого количества фискальных накопителей.

«Все почтовые отделения, имеющие доступ в Интернет, работают на обновлённой контрольно-кассовой технике, приведённой в соответствие с требованиями 54-ФЗ. В настоящий момент Почта России обеспечила перевод на новый порядок применения ККТ, установленных на более чем 76 тысячах операционных окон отделений почтовой связи и 11,5 тысячах мобильных почтово-кассовых терминалов», — отмечает заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию новых продуктов Сергей Емельченков.

Почта России в том числе обеспечила передачу фискальных данных со всех операционных окон более чем 35,5 тысяч отделений почтовой связи, имеющих доступ к корпоративной сети передачи данных и всемирной сети Интернет. После каждой фискальной операции кассовые чеки автоматически отправляются на сервер оператора фискальных данных в электронном виде. Там они хранятся, пересылаются в налоговые органы и по запросам предоставляются клиентам. У Почты России после перевода ККТ на новый порядок применения появилась возможность получать с касс в режиме онлайн актуальные данные о всех услугах и товарах, проданных в отделениях почтовой связи, а также анализировать эту информацию для улучшения качества услуг.

На чеках, которые получают клиенты Почты России, печатаются необходимые реквизиты, включая QR-код для проверки подлинности с помощью мобильного приложения ФНС России.

В тех населенных пунктах, где отсутствует доступ в Интернет, в отделениях почтовой связи установлены более 5 тысяч единиц ККТ, работающих в режиме оффлайн в соответствии с требованиями действующего законодательства.