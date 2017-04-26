«Почта России» планирует доставлять товары с Avito

«Почта России» планирует до конца года запустить функцию доставки товаров с сервиса Avito. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева.

Для продавцов на сайте Avito может появиться возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправку товара, которую нужно предоставить в отделении «Почты России» вместе с посылкой.

«Есть истории C2C, такие как Avito, мы с ними ведём диалог очень плотный на интеграцию», — сказал Малышев. Кроме того, «Почта России» ведёт переговоры с ещё несколькими аналогичными площадками.

В конце марта "Почта России" и "Яндекс.Маркет" запустили совместный проект для малого и среднего бизнеса по доставке товаров из интернет-магазинов.

Проект предлагает столичным интернет-магазинам отправлять заказы через ближайший центр выдачи и приема посылок "Почты России".