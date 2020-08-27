Почта России планирует открыть логистический центр в Калужской области

Почта России планирует запустить крупный логистический центр в Калужской области для обработки внутрироссийской, международной и транзитной почты. Соответствующий меморандум о намерениях 26 августа подписали ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, глава Боровского района Николай Калиничев и генеральный директор ООО «Фрейт Вилладж Логистика» Руслан Заливацкий.

Проект разделен на три этапа. На первом часть потока почтовых отправлений, которые сейчас проходят обработку в Москве, будет перенаправлена в Калужскую область. Это разгрузит московский логистический узел и сократит сроки доставки как внутрироссийских, так и международных отправлений. Ориентировочная площадь производственных помещений, необходимых для реализации первого этапа, составляет 500 тыс. кв. м, складских — не более 200 тыс. кв. м. Также планируется использовать железнодорожную инфраструктуру логистических терминалов в Калужской области. Эта часть проекта должна быть реализована к 2023 году.

Второй этап предполагает строительство автоматизированного сортировочного центра Почты России на выбранной промышленной площадке. Одним из вариантов для размещения производственных площадей стороны меморандума рассматривают транспортно-логистический терминал в Ворсино. Он обладает оптимальным расположением с учетом автомобильной, железнодорожной и авиационной инфраструктуры, находящейся в непосредственной близости с ним.

На третьем этапе рассматривается возможность открытия в области бондовых складов, а также внедрение на базе созданной инфраструктуры полного комплекса современных бизнес-услуг, например, фулфилмента и брокерских сервисов.

«В Ворсино будет построен, по сути, хаб между Европой и Азией, через который ежедневно проходит огромное количество грузов. Его появление здесь — это новые возможности и для бизнеса, и для торговли, и для Почты России, и, конечно, для бюджета Калужской области. Мы рассчитываем, что новый проект позволит использовать уже существующие возможности инфраструктуры и опыт по развитию логистики», — уточнил ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша.