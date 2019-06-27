«Почта России» планирует открыть магазины самообслуживания

«Почта России» до конца 2019 года откроет в своих отделениях около 4 тыс. точек розничных продаж «Почтамаг». В отделениях начнет продаваться не только канцелярия, но и продукты питания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ФГУПа.

При этом изменится формат розницы: подразделения будут организованы как точки самообслуживания со свободной выкладкой продуктов.

В городских «Почтамагах» будут преобладать товары импульсного спроса: напитки, снеки, кондитерские изделия. Ранее в таких отделениях в основном были представлены канцелярская продукция и книги. В сельской рознице по-прежнему будут преобладать товары повседневного потребления: продукты питания, бытовая химия, предметы первой необходимости и сопутствующие товары. При этом в селах покупатели смогут влиять на ассортимент, оставляя пожелания о наличии тех или иных товаров, говорят в «Почте России».

В крупных городах новый формат вряд ли будет востребован, заметного экономического эффекта от продажи снеков и напитков не будет, поскольку люди не так часто посещают почтовые отделения, согласен партнер Deloitte Егор Метелкин. По его мнению, ФГУП будет ориентироваться по большей части на развитие розничного формата в регионах, где крупные ритейлеры не так сильны или вовсе не присутствуют.

«Почта России» также развивает ритейл в партнерстве с сетью «Магнит». В 2019 году планируется открыть 2 тыс. точек «Магнита» в почтовых отделениях. В пресс-службе «Магнита» уточнили, что компании уже приступили к масштабированию проекта. "Сейчас точки открыты в 300 почтовых отделениях на юге страны. С учетом развития проекта и обратной связи клиентов проводится совместный мониторинг товарной матрицы и ценообразования«,— сообщил представитель «Магнита».

«Во многих районах открытие традиционных розничных точек даже для крупных ритейлеров экономически нецелесообразно, в то время как клиенты регулярно заявляют о потребности в товарах народного потребления, особенно в удаленных населенных пунктах. У Почты России с учетом инфраструктуры есть потенциал для создания первого в России федерального крупного ритейла ультрамалого формата», – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Всего у «Почты России» 42 тыс. отделений, из которых 70% приходится на малые населенные пункты. Первые тестовые точки нового формата розницы ФГУП запустило в Петербурге и Ленинградской области в декабре 2018 года.