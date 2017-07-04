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Платежи RSS

«Почта России» планирует создать собственную платежную систему за 1,4 млрд рублей

«Почта России» планирует создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Кроме того, ФГУП планирует усовершенствовать программное обеспечение для ГИС ЖКХ.

Всего на эти цели «Почта» направит 1,418 млрд рублей, из которых около 400 млн рублей будет направлено на развитие платежной системы и около 1 млрд рублей — на развитие системы ГИС ЖКХ.

Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.), сообщает пресс-служба предприятия.

Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на «Почта Маркете», доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года, уточнили в пресс-службе. Закупка «Почта России» предполагает также «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения ГИС ЖКХ» («Почта России» является оператором данной системы)

Заявки от претендентов принимаются до 21 июля, подведение итогов намечено на 9 августа.

Автор: Анна
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