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«Почта России» планирует запуск эксперимента по онлайн-продаже алкоголя

«Почта России» планирует начать дистанционные продажи алкоголя — в Подмосковье и Мордовии по почте можно будет приобрести российское вино, узнал РБК. В случае полной легализации к 2025 году «алкогольный» оборот госкомпании оценивают в 100 млрд рублей.

Провести эксперимент с продажей российского алкоголя «Почтой России» поручил правительству и госкомпании лично Владимир Путин, пишет издание. Мотивация президента неясна, но практика продажи алкоголя через почтовых операторов в мире существует.

Собеседник РБК в «Почте России» объясняет, что внедрить продажи алкоголя именно этой компании будет несложно. Дело в том, что у авторизованных клиентов «Почты» есть простая электронная подпись, а значит, снимается главное препятствие к онлайн-торговле алкоголем — установление возраста клиента на стадии заказа.

Пилотный проект может быть запущен уже в июне 2021 года в Московской области и Мордовии, продукцию для продажи по почте представят 25 крупнейших производителей вина в России.

Предполагается, что потребитель будет делать заказ на авторизованной площадке и вносить полную предоплату, после чего из дарк-сторов (складов) «Почты России» он будет помещен в специальный постамат или доставлен курьером на дом. Как отмечает РБК, авторизованной площадкой, с которой можно будет делать заказ, может выступить проект Vino.ru, который «Почта России» приводит в пример.

Если власти решат запустить после пилота полноценный проект продажи алкоголя через «Почту России», потребуется изменение законодательства. Помимо этого, участники отрасли отмечают, что ограничение ассортимента продажами только российского вина не даст возможности делать больших продаж.

Автор: Анна
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