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Почта России, Почта Китая и компания Cianiao совместно запускают новый логистический продукт «cPacket»

Для ускоренной доставки грузов из Китая в Россию почтовые операторы двух стран и транспортная компания Cainiao («Цайняо», входит в Alibaba Group) выводят на рынок новый логистический продукт.

Главными критериями продукта «сPacket» станут скорость логистики и максимальное удобство для клиента. Высокое качество доставки гарантируется оптимальной схемой авиационной логистики, которая будет организована дочерним предприятием Почты России в Китайской Народной Республике (КНР).

Договором между сторонами предусмотрено регулярное авиационное сообщение по маршруту Ханчжоу — Москва, а также в Екатеринбург и Новосибирск, которое позволяет максимально сократить срок доставки. Новая услуга реализована с учетом роли Почты России, которая выступает уполномоченным таможенным оператором для трансграничных покупок AliExpress. Это позволит избежать задержек доставки в пиковый сезон и поможет в среднем на сутки быстрее обрабатывать международные заказы.

«Совместно с нашими китайскими партнерами мы объединили усилия на перспективном международном маршруте. Новый логистический продукт запускается накануне самых популярных распродаж, таких как 11/11 или Черная Пятница. Это позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок».

Заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.

Cainiao является одним из ключевых партнёров Почты России в работе с трансграничными отправлениями ­— совместно с логистическим оператором были запущены несколько проектов, которые оптимизировали маршруты доставки. Благодаря этому средние сроки ожидания заказов при заказе из-за рубежа сократились до 2 раз.

«Новый продукт позволит нам наладить прямые маршруты доставки в крупнейшие города страны, на которые приходится более половины всех заказов с AliExpress. Ключевая задача для нас — создать все условия для того, чтобы покупатели наших платформ получали заказы в течение 10-14 дней».

Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress в России.

Автор: Анна
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