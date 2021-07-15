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Почта России получила оптовую фармацевтическую лицензию

Росздравнадзор выдал АО «Почта России» бессрочную лицензию №ФС-99-02-008338 на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Теперь компания сможет использовать логистический центр во Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам. Со склада Почта планирует доставлять лекарственные препараты в аптеки и медицинские учреждения, а также дистрибьюторам.

Наличие оптовой лицензии на фармацевтическую деятельность подтверждает, что Почта России соответствует всем требованиям международного стандарта GDP. Чтобы получить лицензию, Почта оборудовала фармацевтический склад в собственном логистическом центре во Внуково. На складе есть зоны хранения с поддержанием температурных режимов от +2 до +25 ℃, холодильные и морозильные камеры, специальные системы вентиляции и кондиционирования, постоянная защита от насекомых и грызунов. Также Почта включила в штат сотрудников с высшим фармацевтическим образованием.

«С оптовой лицензией мы можем предоставлять участникам фармацевтического рынка весь комплекс логистических сервисов и услуг. В ближайших планах — интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами. Также мы планируем создавать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарственных препаратов в каждом городе с населением свыше 500 000 человек. Разветвлённая сеть таких центров позволит нам обеспечить быстрой доставкой лекарств всё население страны», — отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

В мае 2021 г. Росздравнадзор выдал Почте России разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании доставлять их курьерами и предоставлять услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Автор: Анна
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