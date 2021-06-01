Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Росздравнадзор выдал АО «Почта России» разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь Почта сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Почта России будет доставлять только безрецептурные препараты. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров Почты появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

Для создания в России логистической цепи по доставке лекарственных средств с соблюдением температурного режима Почта модернизирует логистический центр во Внуково: в терминале появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов. Также, для соблюдения всех требований, компания расширяет штат и нанимает фармацевтов. Это позволит Почте сертифицировать ЛЦ Внуково и получить оптовую лицензию. В дальнейшем компания планируют сертифицировать все свои логистические центры.

«Почта России становится участником рынка дистанционной торговли лекарствами, и, что самое важное, получает возможность доставлять их по всей России в более чем 11 200 населенных пунктов. А это значит, что теперь мы сможем сделать лекарства доступнее и обеспечить жителей нашей страны необходимыми препаратами. Мы уже накопили достаточный опыт по доставке медицинских изделий до аптек, клинических лабораторий, учреждений здравоохранения и конечного потребителя, а полученное разрешение придаст импульс этой работе. На данный момент у нас уже более 600 партнёров в фарминдустрии, и мы ожидаем, что это число будет стремительно расти», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Последние несколько лет Почта России активно развивает несколько направлений на фармацевтическом рынке. С 2019 г. компания начала открывать пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений, из которых планирует доставлять лекарства на дом. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Республик Башкортостан и Чувашия.

Компания тестирует доставку нетермолабильных медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны напрямую от производителя. За счет выпрямления цепочки поставок и использования налаженных логистических маршрутов компании удалось сократить издержки на доставку до 10% от цены завода, тогда как в среднем «вес» логистики в итоговой цене препарата составляет 25%.

Также Почта доставляет медицинские изделия (бинты, марли и др.) курьерами на дом и в почтовые отделения по всей России и тестирует экспресс-доставку из аптек до дома.

Еще одно важное направление – это консультирование и сбор медицинских данных для ранней и простейшей диагностики. Чем раньше подключится грамотный доктор, тем выше шансы пациента. Поэтому уже сегодня почтальоны в некоторых регионах России в тестовом режиме проводят узкоспециализированные опросы населения для раннего выявления онкологических заболеваний, проводят разъяснительную работу о диспансеризации, помогают измерить артериальное давление, информируют врачей о гражданах из группы риска, обеспечивают доступ к телемедицинским консультациям «врач-пациент».