+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Почта России получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Росздравнадзор выдал АО «Почта России» разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь Почта сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

Почта России будет доставлять только безрецептурные препараты. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров Почты появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

Для создания в России логистической цепи по доставке лекарственных средств с соблюдением температурного режима Почта модернизирует логистический центр во Внуково: в терминале появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов. Также, для соблюдения всех требований, компания расширяет штат и нанимает фармацевтов. Это позволит Почте сертифицировать ЛЦ Внуково и получить оптовую лицензию. В дальнейшем компания планируют сертифицировать все свои логистические центры.

«Почта России становится участником рынка дистанционной торговли лекарствами, и, что самое важное, получает возможность доставлять их по всей России в более чем 11 200 населенных пунктов. А это значит, что теперь мы сможем сделать лекарства доступнее и обеспечить жителей нашей страны необходимыми препаратами. Мы уже накопили достаточный опыт по доставке медицинских изделий до аптек, клинических лабораторий, учреждений здравоохранения и конечного потребителя, а полученное разрешение придаст импульс этой работе. На данный момент у нас уже более 600 партнёров в фарминдустрии, и мы ожидаем, что это число будет стремительно расти», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

Последние несколько лет Почта России активно развивает несколько направлений на фармацевтическом рынке. С 2019 г. компания начала открывать пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений, из которых планирует доставлять лекарства на дом. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Республик Башкортостан и Чувашия.

Компания тестирует доставку нетермолабильных медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны напрямую от производителя. За счет выпрямления цепочки поставок и использования налаженных логистических маршрутов компании удалось сократить издержки на доставку до 10% от цены завода, тогда как в среднем «вес» логистики в итоговой цене препарата составляет 25%.

Также Почта доставляет медицинские изделия (бинты, марли и др.) курьерами на дом и в почтовые отделения по всей России и тестирует экспресс-доставку из аптек до дома.

Еще одно важное направление – это консультирование и сбор медицинских данных для ранней и простейшей диагностики. Чем раньше подключится грамотный доктор, тем выше шансы пациента. Поэтому уже сегодня почтальоны в некоторых регионах России в тестовом режиме проводят узкоспециализированные опросы населения для раннего выявления онкологических заболеваний, проводят разъяснительную работу о диспансеризации, помогают измерить артериальное давление, информируют врачей о гражданах из группы риска, обеспечивают доступ к телемедицинским консультациям «врач-пациент».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

31 мая / Комментарии
«Яндекс.Маркет» покупает KupiVIP и Mamsy

«Яндекс.Маркет» покупает KupiVIP и Mamsy

«Яндекс.Маркет» покупает компанию Private Trade. Она управляет интернет-магазинами KupiVIP и Mamsy, в сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.

далее →

28 мая / Комментарии
В умных колонках «Яндекса» появилась опция заказа книг из «Литрес»

В умных колонках «Яндекса» появилась опция заказа книг из «Литрес»

В умных колонках «Яндекса» появилась возможность с помощью голосовых команд выбирать в библиотеке «Литрес» аудиокниги. Оплатить их поможет голосовой помощник «Алиса». Для оплаты надо будет подать голосовую команду «Алиса, купи эту книгу» или «Оплати «Литрес», после чего на смартфон пользователя придет push-уведомление для подтверждения платежа.

далее →

26 мая / Комментарии
Яндекс.Маркет доставит живые цветы за 1–2 часа

Яндекс.Маркет доставит живые цветы за 1–2 часа

На Яндекс.Маркете теперь можно заказать цветы с экспресс-доставкой. Сервис запустил ее совместно с Яндекс.Доставкой. С новой услугой больше не придется заказывать букет за несколько дней, чтобы его доставили к нужной дате без задержки — например, ко дню рождения, 8 Марта или Последнему звонку.

далее →

26 мая / Комментарии
На Яндекс.Маркете появятся закрытые распродажи

На Яндекс.Маркете появятся закрытые распродажи

Яндекс.Маркет теперь станет устраивать закрытые распродажи, на которых магазины-партнеры маркетплейса будут специально выставлять товары со скидками. Первую из таких распродаж сервис проведет в честь дня рождения Яндекс Плюса, которому в конце мая исполняется 3 года.

далее →

24 мая / Комментарии
Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке Яндекс.Маркета

Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке Яндекс.Маркета

«Бетховен» стал первым зоомагазином, который разместился с экспресс-доставкой на Яндекс.Маркете. Получать товары от ритейлера за 1–2 часа уже могут жители всей Москвы, в ближайшее время такая возможность появится и в других городах.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!